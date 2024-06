Evermos Tampilkan Solusi Teknologi untuk Tantangan Sosial Ekonomi di Asia Tenggara pada "Nikkei Forum 29th: Future of Asia"

TOKYO, 3 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Evermos, sebuah platform connected commerce yang menyediakan jaringan distribusi serta layanan commerce terintegrasi, berpartisipasi dalam Nikkei Forum 29th: Future of Asia, sebagai pembicara dalam sesi "Social Issues Faced by Asia, A Future Changed by Startups", yang membahas tentang solusi teknologi untuk tantangan sosial ekonomi di Asia Tenggara.