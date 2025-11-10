Farmdar Raih Investasi Strategis dari Asian Development Bank untuk Mengembangkan Skala Teknologi AI di Sektor Pertanian Asia

"Farmdar memanfaatkan data satelit dan analisis berbasiskan AI untuk mengatasi tantangan besar di sektor pertanian dan rantai pasok. Dengan jangkauan luas ADB di sektor ini, kolaborasi tersebut akan memperluas solusi Farmdar di Asia Tenggara sekaligus memperkuat daya tahan dan adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim secara transformatif," ujar Arsalan Farooquee, ADB Ventures.

"Kami menyambut baik keterlibatan ADB Ventures dalam perjalanan kami untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat," kata Muhammed Bukhari, Co-founder & CEO, Farmdar. "Farmdar sangat berkomitmen terhadap Asia. Lewat kemitraan yang terjalin dengan ADB, lembaga yang memiliki pengalaman dan reputasi, kami dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif di negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam."

Investasi ini terwujud pada momen yang krusial. Komunitas petani di Asia menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim, mengalami penurunan produktivitas, dan mengalami kondisi rantai pasok yang tidak menentu. Maka, para petani, perusahaan agrobisnis, lembaga keuangan, dan pemerintah harus mampu memantau, memprediksi, dan merespons secara presisi.

Farmdar melayani berbagai segmen pertanian — mulai dari benih dan perlindungan tanaman, pupuk, pangan dan minuman, mesin pertanian, agritech, hingga lembaga keuangan — dengan cakupan komoditas utama seperti gandum, padi, jagung, kedelai, tebu, kentang, serta berbagai buah dan sayuran.

Produk utama Farmdar meliputi CropScan™, platform AI dan teknologi antariksa yang memberikan analisis mendalam bagi perusahaan agribisnis yang ingin menyusun perencanaan lebih baik, serta YieldPro™, platform pemantauan tanaman yang membantu petani dan perusahaan meningkatkan hasil panen, menghemat biaya, serta beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan pendanaan ini, Farmdar akan memperkuat jangkauan pasar dan meluncurkan proyek percontohan di pasar-pasar baru di Asia. Babak pendanaan ini juga diikuti investor sebelumnya, yakni Indus Valley Capital dan Moment Ventures, sehingga mencerminkan dukungan kuat investor terhadap strategi pertumbuhan Farmdar.

Tentang Farmdar

Berkantor pusat di Singapura, Farmdar memiliki tim di Thailand, Kolombia, India, Brasil, dan Pakistan. Farmdar memanfaatkan AI dan teknologi antariksa untuk menghasilkan analisis yang membantu petani, pelaku agrobisnis, dan lembaga keuangan meningkatkan produktivitas, memperbaiki kinerja keberlanjutan, dan mengelola risiko. Basis klien Farmdar mencakup perusahaan global seperti Corteva Agriscience dan Bayer Crop Science, serta perusahaan nasional seperti Thai Roong Ruang Group, lebih dari 30 produsen pangan termasuk pabrik gula terkemuka, serta lembaga keuangan seperti Bank of Punjab. Informasi selengkapnya: farmdar.ai .

Tentang Asian Development Bank Ventures

ADB Ventures adalah perusahaan modal ventura milik Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). ADB Ventures berinvestasi pada perusahaan teknologi yang berada dalam tahap perkembangan awal, serta berpotensi mengembangkan skala bisnis dan berdampak positif terhadap iklim di negara berkembang di Asia. ADB Ventures menyalurkan pendanaan awal (seed stage dan early stage). Di sisi lain, ADB Ventures juga menyediakan layanan permodalan, analisis mendalam, dan jaringan bisnis. Dengan demikian, perusahaan teknologi unggulan dapat mengurangi risiko ketika merambah pasar baru dan mempercepat pengembangan skala operasional. Informasi lebih lanjut tersedia di ventures.adb.org .

SOURCE Farmdar