FLIN Rilis Layanan Mediasi Utang, Jadi Platform Credit Wellness Pertama di Indonesia

JAKARTA, Indonesia, 21 Juli 2026 /PRNewswire/ -- FLIN, konsultan keuangan asal Indonesia yang dikenal lewat program Dana Talangan, meluncurkan layanan baru Mediasi Utang.

Dengan tambahan ini, FLIN menyebut dirinya sebagai platform credit wellness pertama di Indonesia, yakni perusahaan yang bisa membantu orang menyelesaikan masalah utang. Sampai saat ini, FLIN sudah membantu lebih dari 800 orang Indonesia terbebas dari utang.

Apa Itu Credit Wellness?

FLIN memaknai credit wellness sebagai penanganan persoalan utang secara menyeluruh, dari awal masalah sampai penyelesaian, dalam satu tempat. Peminjam tidak perlu lagi mendatangi satu pihak untuk mengatur pinjaman dan pihak lain untuk mengurus utangnya. FLIN yang mengatur keduanya dalam satu tempat, sehingga peminjam bisa keluar dari lingkaran utang.

Beban Utang Indonesia yang Terus Membesar

Solusi ini berangkat dari naiknya tingkat utang rumah tangga di Indonesia. Sampai Februari 2026, outstanding pinjaman peer-to-peer (P2P) mencapai Rp 100,69 triliun, naik 25,75% dibanding tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, saldo Buy Now, Pay Later (BNPL) yang dicatat Pefindo Biro Kredit melonjak 86,7% menjadi Rp 56,3 triliun, menurut data OJK yang dilaporkan Detik Finance.

Di balik angka-angka itu ada pergeseran ekonomi yang lebih luas. Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menilai sebagian besar pinjaman ini sering dipakai untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Di kalangan orang-orang yang berpenghasilan kecil, mereka sering mengambil pinjaman baru guna menutupi pinjaman lama.

Alih-alih selesai, ini malah menumpuk dan membuat hidup kian memburuk, cicilan bulanan terus bertambah, dan telepon dari penagih utang menambah tekanan, baik secara finansial maupun emosional. Pada titik ini, mereka butuh solusi yang terstruktur: konsolidasi utang, mediasi utang, dan pendampingan keuangan untuk kembali menguasai kondisi finansialnya.

Solusi FLIN: Credit Wellness, Bukan Solusi Kredit Biasa

Di sinilah FLIN masuk: tempat peminjam menangani persoalan utang dari hulu ke hilir, mulai diagnosis, konsolidasi, sampai mediasi. Layanan ini dirancang untuk karyawan bergaji tetap yang sudah terlanjur masuk jerat utang dan ingin keluar. Ada tiga layanan yang tersedia. Lewat mitra penyalur berlisensi OJK, FLIN membantu peminjam menggabungkan berbagai utang (pinjol, kartu kredit, paylater, KTA) menjadi satu cicilan tetap per bulan, baik tanpa agunan maupun dengan agunan lewat Program Dana Talangan.

Untuk skema dengan agunan, aset yang dijaminkan membuka akses ke bunga lebih rendah, tenor lebih panjang, atau plafon lebih besar. Sementara lewat Mediasi Utang, untuk utang yang terlalu besar untuk dikonsolidasi, FLIN bernegosiasi langsung dengan kreditur untuk meringankan beban peminjam.

Bagaimana FLIN Membantu Mereka?

Proses dimulai dengan pengecekan kesehatan finansial yang terstruktur, konsultasi keuangan satu per satu, dan analisis arus kas. Dari sini, FLIN bisa merekomendasikan solusi yang paling sesuai, apakah konsolidasi atau mediasi utang, berdasarkan kemampuan finansial peminjam.

Untuk program Dana Talangan, FLIN bekerja sama dengan mitra penyalur pendanaan berlisensi OJK. Dana disalurkan oleh mitra tersebut langsung ke kreditor, bukan ke peminjam, sehingga setiap rupiah benar-benar dipakai untuk melunasi utang yang dituju. Seluruh proses ini berlangsung dalam ekosistem keuangan yang teregulasi.

"Banyak orang Indonesia sebenarnya tidak butuh pinjaman baru. Yang mereka butuhkan adalah cara yang realistis untuk pulih dari utang," kata Aniruddha Newaskar, Credit Manager dan Founding Member FLIN. "Credit wellness berarti memahami kondisi keuangan peminjam secara utuh sebelum merekomendasikan konsolidasi, mediasi, atau jalur pemulihan lain. Tujuan kami membantu orang kembali stabil secara finansial, bukan cuma menunda masalahnya."

Masa Depan Credit Wellness di Indonesia

FLIN percaya tantangan utang di Indonesia butuh lebih dari sekadar produk finansial. Edukasi keuangan, praktik pemberian pinjaman yang bertanggung jawab, dan solusi pemulihan utang yang mudah diakses sama-sama penting untuk kesehatan finansial jangka panjang. Lewat platform credit wellness-nya, FLIN ingin ikut membangun ekosistem yang lebih sehat.

Tentang FLIN

FLIN (PT FLIN Consultancy Indonesia) adalah perusahaan konsultan keuangan Indonesia yang memfasilitasi program Dana Talangan melalui mitra penyalur pendanaan berlisensi OJK, dengan fokus pada penyelesaian, konsolidasi, dan mediasi utang untuk karyawan bergaji tetap. Bekerja sama dengan lembaga keuangan yang diawasi OJK, terdaftar di KOMDIGI, dan tersertifikasi ISO 27001, FLIN memadukan teknologi dengan panduan yang jujur dan sederhana untuk membantu orang Indonesia benar-benar lepas dari utang. Selengkapnya di www.flin.co.id.

SOURCE FLIN