GAC Luncurkan "Empat Mesin Pertumbuhan" yang Membangun GAC Baru di Ajang Guangzhou Auto Show 2025

Dengan mengutamakan pengguna, GAC memperkuat daya saing dengan "lebih memahami kebutuhan pengguna, merespons lebih cepat, dan menghadirkan teknologi yang lebih maju." GAC secara resmi memperkenalkan Empat Mesin Pertumbuhan—teknologi baru, produk baru, layanan baru, dan ekosistem baru—untuk mempercepat terwujudnya "GAC Baru."

Teknologi Baru: GAC akan meningkatkan inovasi dalam sistem penggerak mobil energi baru, teknologi keselamatan berkendara, sasis pintar, dan teknologi AI, guna mengoptimalkan pengalaman pengguna serta mobilitas masa depan.

Produk Baru: Dengan membangun sistem litbang (R&D) komprehensif untuk merek-mereknya, GAC akan merespons kebutuhan pengguna secara tepat sasaran, menghadirkan solusi yang beragam untuk segala kebutuhan, mulai dari mobilitas harian hingga pengalaman berkendara premium. Di Guangzhou Auto Show 2025, GAC menampilkan berbagai mobil cerdas dan solusi mobilitas. Beberapa di antaranya, model unggulan HYPTEC A800—dikembangkan bersama HUAWEI—tampil secara perdana. GAC juga menghadirkan beberapa varian S7, M8 Qian Kun, dan S9 Qian Kun. Di sisi lain, AION memperkenalkan AION UT Super dan AION i60.

Dari segmen usaha patungan, GAC Honda memamerkan model-model populer seperti Accord dan Odyssey. GAC Toyota turut menyoroti pencapaian terbaru dari strategi "Keunggulan Mesin Bensin dan Hibrida." Untuk kendaraan niaga, truk listrik besar T9 dari GAC Commercial Vehicles resmi diluncurkan. Platform layanan mobilitas Ruqi Mobility (OnTime) dan GAC Toyota Engine juga ikut tampil dalam pameran ini.

Layanan Baru: GAC mendorong transformasi jaringan layanan agar lebih mudah dijangkau pengguna, sekaligus meningkatkan kemampuan OTA. Lebih dari 300 fitur dan peningkatan pengalaman telah ditambahkan atau dioptimalkan GAC, menjaga kendaraan "selalu diperbarui dan terus memberikan manfaat terkini."

Ekosistem Baru: GAC akan memperdalam kolaborasi terbuka dalam ekosistem energi, jaringan pengisian daya, platform cerdas, dan inovasi model bisnis, membangun ekosistem yang berpusat pada pengguna dan memberi manfaat bersama.

Setelah memperkenalkan Empat Mesin Pertumbuhan sebagai fondasi, GAC selalu berkomitmen menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih baik bagi pengguna di seluruh dunia—mewujudkan perjalanan yang lebih cerdas, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan di masa depan.

SOURCE GAC