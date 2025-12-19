GeeTest Lansir Business Rules Engine yang Membantu Berbagai Perusahaan dengan Platform Pengambilan Keputusan yang Pintar dan Otomatis

Di tengah persaingan yang semakin ketat, pelaku bisnis harus terus mengoptimalkan kegiatan operasional, memperkuat pengendalian risiko, cepat merespons perubahan pasar, dan mewujudkan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Namun, business rules engine yang biasa sering kali membutuhkan keahlian pemrograman dan kurang mampu beradaptasi secara seketika. GeeTest Business Rules Engine menjawab tantangan ini dengan memisahkan logika bisnis dari kode aplikasi, sehingga tim nonteknis—seperti manajer risiko dan analis bisnis—dapat mengonfigurasi, menguji, dan menerapkan aturan yang kompleks secara visual melalui antarmuka drag-and-drop yang intuitif.

Keunggulan GeeTest Business Rules Engine terletak pada antarmuka drag-and-drop yang memvisualisasikan logika pengambilan keputusan dalam alur kerja berbasis flowchart. Pengguna dapat menyusun aturan seperti balok bangunan, didukung berbagai komponen canggih untuk menangani skenario yang paling kompleks tanpa perlu menulis satu baris kode pemrograman.

Fitur-fitur utama GeeTest Business Rules Engine antara lain:

Konfigurasi Visual Drag-and-Drop : Tata letak flowchart berbasiskan proses yang memudahkan pemahaman dan penyusunan logika kompleks sesuai kebutuhan bisnis nyata.

: Tata letak berbasiskan proses yang memudahkan pemahaman dan penyusunan logika kompleks sesuai kebutuhan bisnis nyata. Pembaruan Versi secara Seketika : Penerapan dan perubahan aturan secara instan tanpa menghentikan layanan atau pemrograman agar pelaku bisnis cepat beradaptasi.

: Penerapan dan perubahan aturan secara instan tanpa menghentikan layanan atau pemrograman agar pelaku bisnis cepat beradaptasi. Pembuatan Kode Pemrograman Otomatis : Pembuatan kode pemrograman siap pakai berbasiskan API dalam bahasa pemrograman Java, Python, PHP, dan lain-lain guna mempercepat integrasi dan mengurangi beban kerja pengembangan aplikasi.

: Pembuatan kode pemrograman siap pakai berbasiskan API dalam bahasa pemrograman Java, Python, PHP, dan lain-lain guna mempercepat integrasi dan mengurangi beban kerja pengembangan aplikasi. Rule Management yang Cepat : Simulasi data sebelum fase implementasi, pengaturan status aturan yang fleksibel, serta peluncuran versi baru secara lebih aman.

: Simulasi data sebelum fase implementasi, pengaturan status aturan yang fleksibel, serta peluncuran versi baru secara lebih aman. Komponen Bawaaan Mutakhir : Decision tables , custom nodes , dan expression evaluation yang didukung bahasa ZEN yang lebih optimal sehingga komputasi berlangsung cepat dan reliabel.

: , , dan yang didukung bahasa ZEN yang lebih optimal sehingga komputasi berlangsung cepat dan reliabel. Komputasi Khusus secara Seketika: Integrasi berbagai sumber data untuk mendukung on-the-fly calculation, pemantauan, dan peringatan otomatis.

Tentang GeeTest

GeeTest menyediakan solusi bot management dan verifikasi pengguna berbasiskan AI untuk berbagai perusahaan di seluruh dunia. Hingga 2025, GeeTest telah melindungi lebih dari 360.000 bisnis secara global, mencakup berbagai industri seperti keuangan, e-commerce, gim, SaaS, dan platform digital. Solusi GeeTest membantu perusahaan mencegah penyalahgunaan otomatis sekaligus menjaga pengalaman pengguna yang lancar dan memenuhi regulasi.

Informasi selengkapnya tentang GeeTest tersedia di akun LinkedIn.

SOURCE GeeTest