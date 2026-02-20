Hadapi Lonjakan Kebutuhan Ramadan, JULO Perkuat Sistem dan Hadirkan Bebas Cicilan

Seiring meningkatnya aktivitas transaksi selama Ramadan, JULO melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan sistem internal berjalan optimal. "Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan dan penguatan sistem secara menyeluruh. JULO juga melakukan monitoring sistem dan transaksi setiap hari untuk memastikan proses pencairan dana maupun pembayaran tagihan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala," ujar Hans Sebastian, Head of Engineering JULO.

JULO memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk limit kredit sampai dengan Rp50 juta yang bisa dipakai berkali-kali kapan pun dibutuhkan. Melalui berbagai fitur di aplikasi JULO, pengguna dapat menggunakan pembiayaan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan belanja menjelang Lebaran, fitur Tarik Dana untuk persiapan mudik atau kebutuhan mendesak, hingga pengisian e-wallet untuk mengirim tunjangan hari raya ke orang terdekat. Fleksibilitas ini diharapkan dapat membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih nyaman dan terencana selama Ramadan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna, JULO juga menghadirkan beragam promo Ramadan . Pengguna berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari tiket mudik gratis, emas, voucher belanja, hingga skema bebas cicilan yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan finansial selama Ramadan. Program promo ini berlaku untuk seluruh pengguna JULO, dengan kesempatan mendapatkan hadiah setiap minggu sepanjang periode promo.

Pengguna dapat mengikuti program promo dengan melakukan transaksi menggunakan fitur-fitur JULO selama periode Ramadan. Informasi lengkap mengenai mekanisme, periode, serta syarat dan ketentuan program tersedia di aplikasi JULO.

Pengalaman positif juga dirasakan langsung oleh pengguna. Andi A., pengguna setia JULO sejak 2023, membagikan pengalamannya menggunakan layanan JULO saat Ramadan. "Saya menggunakan JULO untuk mudik saat tabungan sedang menipis. Waktu itu JULO menjadi solusi karena prosesnya cepat dan dana bisa langsung dicairkan," ujarnya.

Sebagai perusahaan fintech lending yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), JULO secara konsisten menerapkan standar keamanan dan perlindungan data pengguna sesuai sertifikasi internasional, serta berkomitmen menghadirkan layanan keuangan digital yang bisa diandalkan bagi masyarakat Indonesia, terutama selama periode Ramadan.

JULO adalah perusahaan finansial teknologi inovatif karya anak bangsa yang berkomitmen untuk memberikan solusi akses kredit digital berbasis aplikasi smartphone kepada masyarakat di Indonesia. Akses kredit yang mudah dan terjangkau akan membantu masyarakat agar lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan finansial, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan produktivitas dan mendorong perputaran perekonomian negara. JULO juga menjadi salah satu perusahaan finansial teknologi pertama yang menyediakan proses credit underwriting berbasis digital secara nasional dan platform risk assessment untuk memproses pengajuan kredit konsumen dan menentukan kelayakan kredit melalui aplikasi smartphone.

Didirikan pada akhir tahun 2016, pinjaman JULO saat ini dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan JULO berbasis di Jakarta dan didukung oleh perusahaan-perusahaan modal ventura terkemuka meliputi Credit Saison, Skystar Capital, Saratoga Investama, East Ventures, Quona Capital, Central Capital Ventura, MDI Ventures dan Gobi Partners. JULO secara resmi mengantongi izin usaha penyelenggara layanan sesuai surat OJK nomor KEP-16/D.05/2020 pada 19 Mei 2020. Sejak menapaki industri peer-to-peer lending di tanah air, JULO telah mendapatkan berbagai pendanaan yaitu pendanaan seri A dengan nilai US$10 juta di tahun 2018 dan pendanaan seri B senilai US$80 juta di tahun 2022. Pendanaan ini telah membuka kesempatan bagi JULO untuk terus berkembang dan memberikan layanan kredit digital praktis serta mudah dijangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia.

JULO telah di-download oleh lebih dari 10 juta pengguna dan telah menyalurkan kredit digital kepada lebih dari 3 juta pengguna di seluruh Indonesia. JULO berhasil memenangkan beberapa penghargaan melalui komitmen pengembangan sosial, ekosistem bisnis dan lanskap bisnis, seperti Winner Indonesia Fintech Festival (2016), Winner UN Fintech Challenge (2018), Winner of Inclusive Fintech 50 (2019), Financial Inclusion of the Year & Consumer Lending Product of the Year dari Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2024, dan Asia FinTech Awards 2024.

Untuk informasi lebih lanjut terkait JULO, silakan kunjungi website kami di www.julo.co.id.

