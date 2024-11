Hadirkan Tiga Band Legendaris, Konser The 90’s Intimate Sukses Hibur Para Pecinta Musik Era 90an

Pada gelaran konser The 90's Intimate yang juga didukung Kemenparekraf ini pengunjung disuguhi oleh penampilan dari para musisi legendaris yang sempat populer di era 90an silam. Grup musik tersebut di antaranya Michael Learns to Rock (MLTR), Air Supply dan Rick Price.

Di momen ini para grup musik legendaris sukses menghibur para penonton lewat lagu-lagu andalan mereka di era 90an silam. Seperti MLTR yang membawakan beberapa lagu The Actor, Sleeping Child, That's Why You Go Away, dan 25 Minutes.

Air Supply juga sukses membuka memory indah di era 90an dengan membawakan beberapa lagu seperti Good Bye, Making Love Out of Nothing at All, The One That You Love, Without You, dan Here I Am.

Tidak hanya itu, Rick Price juga sukses membuat para penonton bersorak-sorai dan bernyanyi bersama. Lagu yang dibawakan pada malam itu antara lain Heaven Knows, Nothing Can Stop Us Now, River of Love, If You Are My Baby dan Let It Go.

Tidak seperti gelaran konser pada umumnya, di konser The 90s Intimate ini pihak penyelenggara berusaha memberikan kenyamanan lebih dalam menyaksikan musisi idola tampil di atas panggung dengan cara menyamaratakan para penontonnya untuk duduk tanpa ada yang berdiri.

SOURCE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia