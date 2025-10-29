HICC Pet® Luncurkan Gel Perawatan Mulut dan Mata: Rutinitas Harian yang Membuat Hewan Peliharaan Menjadi Lebih Sehat dan Bahagia
29 Okt, 2025, 15:08 WIB
Meningkatkan Kualitas Hidup Hewan Peliharaan
SINGAPURA, 28 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bagi pencinta hewan masa kini, merawat hewan peliharaan bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk kasih sayang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari pelukan pagi hingga jalan sore, hewan peliharaan menentukan momen istimewa. Untuk mendukung hal tersebut, HICC Pet, merek perawatan hewan peliharaan asal Amerika Serikat yang dipercaya dokter hewan, meluncurkan dua produk baru: Oral Care Gel dan Eye Relief Gel. Kedua produk tanpa bilas (rinse-free) ini menggunakan Hypochlorous Acid (HOCl), bahan aktif yang mampu membersihkan dan menghilangkan bau, serta menjaga kebersihan mulut dan mata hewan peliharaan dengan mudah dan konsisten setiap hari.
Perawatan Mulut yang Praktis
Menyikat gigi hewan peliharaan sering kali menjadi tantangan, namun kini aktivitas tersebut sangat mudah dilakukan. HICC Pet Oral Care Gel menjaga kesehatan mulut hewan peliharaan dengan formula lembut, bebas dari bahan kimia keras, dan tidak perlu dibilas. Gel ini mudah dipakai dan menjadi bagian dari rutinitas harian—baik di pagi hari yang sibuk, saat bepergian, maupun ketika bersantai di rumah. Hasilnya, napas hewan peliharaan menjadi lebih segar dan mulut tetap bersih kapan saja.
Perawatan Mata yang Menenangkan dan Aman
Mata hewan peliharaan sangat sensitif, dan HICC Pet Eye Relief Gel hadir sebagai solusi lembut yang melindungi dari iritasi, meredakan ketidaknyamanan, serta membersihkan noda air mata dan kotoran di sekitar mata. Formula produk ini aman untuk mata sensitif, mendukung pemulihan alami pada bagian kulit di sekitar area mata, dan cocok digunakan untuk anjing maupun kucing.
Perawatan Harian yang Lebih Bermakna
Dengan melansir Oral Care Gel dan Eye Relief Gel, HICC Pet menghadirkan solusi perawatan kesehatan harian yang mudah digunakan di rumah. Berkat teknologi Hypochlorous Acid yang aman dan efektif, kedua produk ini ikut menjaga kebersihan di dua area paling sensitif pada hewan peliharaan—mulut dan mata. Inovasi tersebut mencerminkan perubahan dalam cara kita merawat hewan peliharaan, tepatnya ketika perawatan rutin menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat dan penuh perhatian.
Para mitra industri dapat mempelajari kedua produk ini bersama tim HICC Pet Asia Pasifik di Singapore Vet Show pada 24–25 Oktober saat inovasi yang berfokus pada gaya hidup ini diperkenalkan secara resmi.
Narahubung ： [email protected]
