HIKSEMI Tampilkan Solusi Penyimpanan Data untuk Seluruh Skenario di Ajang DTI Indonesia 2026, Dukung Pengembangan AI di Asia Tenggara

Untuk segmen gim, HIKSEMI menempatkan FUTURE Series sebagai produk unggulan. Dalam kesempatan tersebut, perusahaan juga mengumumkan kolaborasi strategis dengan BOOM ESPORTS, salah satu organisasi esports terkemuka di Asia Tenggara. Memenuhi beragam kebutuhan pemain gim, HIKSEMI menghadirkan berbagai solusi penyimpanan data yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform. Produk andalannya, PCIe 5.0 FUTURE CORE SSD, menawarkan kecepatan membaca data (read speed) hingga 14.800 MB/detik. Produk ini didukung FUTURE RGB DDR untuk pengguna PC, serta varian khusus yang dirancang bagi pengguna PlayStation 5 (PS5) dan konsol gim genggam.

Untuk kebutuhan penyimpanan data di rumah, HIKSEMI memperkenalkan NAS S1 dan MAG50X Private Cloud. Kedua perangkat tersebut mendukung pencadangan data otomatis untuk banyak akun dengan kapasitas yang dapat ditambah hingga 160 TB melalui disk array enclosure. Ekosistem ini juga terintegrasi dengan kartu memori DE1 Surveillance TF dan kamera yang kompatibel dengan ONVIF, sehingga mendukung perekaman video lokal selama 24 jam. Selain itu, UPS DC 18 W turut menjaga pasokan daya agar perangkat rumah pintar tetap beroperasi saat gangguan listrik terjadi.

Untuk kebutuhan perusahaan, HIKSEMI menghadirkan portofolio solusi penyimpanan data yang mencakup perangkat edge hingga cloud. Produk D300 PRO SSD menawarkan daya tahan hingga 3 DWPD (Drive Writes Per Day) serta fitur power-loss protection sehingga mendukung operasional server selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu (24/7). Selain itu, D300 Series SSD yang telah meraih berbagai penghargaan dan memori DDR5 RDIMM 6.400 MHz mendukung kinerja pusat data berdensitas tinggi. Lebih lagi, modul enterprise DDR5 dan SSD berkecepatan tinggi memenuhi kebutuhan komputasi pada workstation AI.

Sales Director, Asia Pasifik, HIKSEMI, Kiko Zhu, mengatakan, "Pesatnya transformasi digital di Asia Tenggara telah mendorong lonjakan kebutuhan infrastruktur penyimpanan data yang andal. HIKSEMI berkomitmen mendukung mitra di Asia Tenggara melalui solusi penyimpanan data yang mencakup kebutuhan konsumen hingga perusahaan. Produk AI BOX yang segera kami luncurkan, dengan kemampuan komputasi di sisi perangkat (edge computing) hingga 365 TOPS@INT8, telah menarik minat pasar."

Menurut HIKSEMI, penyimpanan data menjadi fondasi utama pada era AI. Melalui ekosistem produk yang terintegrasi, HIKSEMI berupaya memperlancar arus data sekaligus mempercepat implementasi AI di berbagai sektor di Asia Tenggara.

SOURCE HIKSEMI