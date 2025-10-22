HMI Medical Teken MOA dengan Ibraco Berhad Terkait Pembelian Lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit Ketiga di Malaysia

Berkantor pusat di Singapura, HMI Medical merupakan penyedia layanan kesehatan regional terkemuka yang telah beroperasi di Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Berpengalaman lebih dari 27 tahun di Malaysia, HMI Medical akan memanfaatkan kesuksesan dua rumah sakit tersier sebagai dua fasilitas unggulannya—Mahkota Medical Centre di Malaka dan Regency Specialist Hospital di Johor—untuk mengelola rumah sakit ketiga di Malaysia. Sejak 1998, HMI Medical aktif mengembangkan layanan kesehatan swasta bermutu dan pariwisata medis di Malaysia melalui layanan spesialis dan perawatan berstandar tinggi.

Berdasarkan MoA tersebut, HMI Medical akan membangun rumah sakit tersier berkapasitas 300 tempat tidur di kawasan NorthBank milik Ibraco. Regency Hospital Kuching ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 sebagai rumah sakit pintar dengan teknologi medis mutakhir. Rumah sakit ini akan memenuhi lonjakan kebutuhan layanan kesehatan tingkat lanjut di Kuching, Malaysia, serta Asia Tenggara.

Chin Wei Jia, Group Chief Executive Officer, HMI Medical, berkata, "Didukung perkembangan pesat Sarawak, konektivitas internasional, dan lonjakan kebutuhan layanan kesehatan modern, kami ingin membangun Regency Hospital Kuching di NorthBank Township. Proyek ini mencerminkan komitmen HMI Medical dalam meningkatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal serta wilayah sekitarnya."

"Rumah sakit berkapasitas 300 tempat tidur ini akan menyediakan layanan spesialis dan subspesialis lengkap. Fasilitas tersebut juga didukung sistem rumah sakit pintar, teknologi medis canggih, dan standar klinis berakreditasi internasional. Selain memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Sarawak, rumah sakit ini akan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja saat beroperasi sehingga membuka peluang pelatihan lintasprofesi medis yang meningkatkan mutu layanan kesehatan dan perawatan pasien."

Dr Richard Chew, Senior Surgeon & Board Director, HMI Medical's Hospitals, Malaysia, berkata "Sebagai warga Sarawak yang telah lama menjabat sebagai Board Director, HMI Medical, saya bangga berkontribusi untuk masyarakat setempat dengan memimpin pembangunan Regency Hospital Kuching. Saya berharap, rumah sakit ini menjadi perkembangan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang baru, dan memperkuat posisi Sarawak serta Malaysia sebagai destinasi utama pariwisata medis di Asia Tenggara.

Datuk Chew Chiaw Han, Group Managing Director, Ibraco, berkata, "Kami ingin terlibat memajukan sektor kesehatan di Sarawak dan mendukung perkembangan sosial serta ekonomi daerah. Pendirian Regency Hospital Kuching di NorthBank Township bukan sekadar pembangunan fasilitas kesehatan baru, namun juga wujud dari visi bersama untuk menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Kami mengambil langkah yang tepat untuk menyerahkan pembangunan rumah sakit ini kepada grup kesehatan berpengalaman seperti HMI Medical. Keahlian dan reputasi HMI Medical akan memastikan keberhasilan proyek ini sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor."

Penandatanganan MoA ini berlangsung di Singapura, disaksikan oleh Gan Kim Yong, Deputi Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura, serta Yang Mulia Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Menteri Besar Sarawak.

Tentang HMI Medical

Berkantor pusat di Singapura, HMI Medical adalah penyedia layanan kesehatan swasta regional yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. HMI Medical melayani lebih dari tiga juta pasien setiap tahun melalui berbagai layanan digital dan fisik, termasuk rumah sakit tersier terkemuka di Malaysia. Di Singapura, HMI Medical mengelola 45 klinik kesehatan dan pusat pemeriksaan kesehatan, 21 pusat layanan medis spesialis, sebuah klinik rawat jalan yang mencakup 11 lantai, serta jaringan administratif manfaat medis dengan 1.500 klinik primer dan spesialis. HMI Medical juga mengelola perusahaan sosial yang berfokus pada pendidikan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Di Malaysia, HMI Medical memiliki dua rumah sakit tersier yang telah mendapatkan izin dari Medisave—Mahkota Medical Centre di Malaka dan Regency Specialist Hospital di Johor—serta satu pusat perawatan rawat jalan, Regency Medical Care Centre, berlokasi di The Mall, Mid Valley SouthKey, hanya 15 menit dari pos pemeriksaan Woodlands, Singapura. Informasi selengkapnya: www.hmimedical.com/.

