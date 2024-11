HOIANA RESORT & GOLF RAIH GELAR "WORLD'S LEADING FULLY INTEGRATED RESORT 2024"

Pencapaian penting ini melambangkan komitmen Hoiana Resort & Golf dalam mewujudkan pengalaman terbaik bagi para tamu. Memadukan akomodasi kelas dunia, lapangan golf yang memenangkan penghargaan, fasilitas hiburan menarik, dan sajian kuliner lezat di 20 restoran, Hoiana hadir sebagai destinasi resor terintegrasi yang luar biasa.

"Gelar 'World's Leading Fully Integrated Resort' membuktikan dedikasi tim dan visi kami untuk membuat terobosan pada segmen luxury hospitality," ujar Steve Wolstenholme, President & CEO, Hoiana Resort & Golf. "Penghargaan ini tak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kesuksesan kami, namun juga menantang kami untuk membuat impian yang lebih tinggi. Kami juga terus menghadirkan standar baru dalam segmen resor mewah yang terintegrasi."

Dijuluki "Piala Oscar di industri pariwisata", World Travel Awards mengapresiasi keunggulan yang tercapai di seluruh sektor perhotelan dan pariwisata dunia. Maka, gelar bergengsi ini meningkatkan status Hoiana Resort & Golf di antara jajaran ikon perhotelan terbaik dunia sekaligus menampilkan Vietnam sebagai destinasi utama di pasar dunia.

Pada awal tahun ini, Hoiana Resort & Golf juga merebut gelar "Asia's Leading Fully Integrated Resort" di World Travel Awards 2024 tingkat regional yang digelar di Manila, Filipina. Keberhasilan meraih gelar bergengsi ini pada tingkat global merupakan pencapaian penting Hoiana Resort & Golf, serta membuktikan keunggulan resor tersebut.

Sebagai resor terintegrasi yang terkemuka di dunia, Hoiana Resort & Golf segera menggelar program menarik, "The Holiday Delights", berkolaborasi dengan BMW Thaco Vietnam. Program liburan yang luar biasa ini akan mencakup:

Festive Lighting Ceremony (7 Desember): Perayaan meriah yang mengawali musim liburan.

(7 Desember): Perayaan meriah yang mengawali musim liburan. Christmas Fair (20–22 Desember): Kegiatan seru yang memamerkan mobil BMW sekaligus menawarkan kesempatan tes berkendara, pertunjukan langsung, gerai makanan, wine tasting , permainan, gerai belanja, serta suvenir kriya.

(20–22 Desember): Kegiatan seru yang memamerkan mobil BMW sekaligus menawarkan kesempatan tes berkendara, pertunjukan langsung, gerai makanan, , permainan, gerai belanja, serta suvenir kriya. New Year's Ultimate Delight Celebration: Pesta spektakuler yang digelar di seluruh resor dengan jamuan tematis, pertunjukan menarik, serta perayaan lainnya untuk menyambut tahun 2025.

Terletak di pantai Vietnam Tengah, berdekatan dengan dua lokasi Situs Warisan Dunia UNESCO—Kota Tua Hoi An dan My Son Sanctuary—Hoiana Resort & Golf memadukan warisan budaya dan kemewahan kontemporer. Resor ini juga terus menghadirkan standar baru pada segmen perhotelan, serta menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para tamu di seluruh dunia.

Tentang Hoiana Resort & Golf:

Hoiana Resort & Golf, resor terintegrasi dan terkemuka di Vietnam yang sukses memenangkan penghargaan, terletak di pantai sepanjang empat kilometer yang berdekatan dengan Situs Warisan Dunia UNESCO, Kota Tua Hoi An, serta My Son Sanctuary. Hoiana Resort & Golf terdiri atas sekitar 1.200 kamar hotel di empat hotel mewah, termasuk dua hotel New World-- New World Hoiana Beach Resort dan New World Hoiana Hotel--serta, Hoiana Hotel & Suites dan Hoiana Residences. Resor ini juga memiliki 20 restoran dan bar kelas dunia, lapangan golf terkemuka di Vietnam, Hoiana Shores Golf Club—tercantum dalam daftar 100 lapangan golf terbaik dunia, "beach club" terbesar di Asia-- NOX Beach Club, serta area bermain anak-anak seluas 2.700², Play.

SOURCE Hoiana Resort & Golf