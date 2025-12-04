Huawei Cloud Umumkan Ekspansi Besar di Indonesia dan Kemitraan AI Baru untuk Wujudkan Kekuatan Utama AI ASEAN

Inti dari strategi Huawei Cloud adalah penguatan dan pendalaman kolaborasi dengan para pelopor digital Indonesia. Huawei Cloud telah membangun ekosistem digital yang terus berkembang di Indonesia melalui kolaborasi dengan lebih dari 300 mitra dalam rangka melayani pelanggan di berbagai sektor industri. Kemitraan mencakup kolaborasi dengan raksasa industri telekomunikasi Telkomsel, Indosat, dan XLSmart, BUMN ketenagalistrikan PT PLN, dan nama-nama besar seperti Bluebird, BCA, CT Corp, dan Alfamart. Kolaborasi Huawei Cloud dengan para pimpinan industri ini bertujuan mendorong transformasi digital dan AI di semua sektor.

"Era AI telah tiba, dan Indonesia – dengan populasi yang besar dan perekonomian yang dinamis – berada pada posisi strategis untuk menjadi kekuatan utama AI di kawasan," kata Sunny Shang, President, Huawei Cloud Asia Pacific. "Huawei Cloud berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur lokal dan kapabilitas AI full-stack kami dalam upaya mendorong laju transformasi kecerdasan bersama dengan mitra ekosistem kami."

Dalam sambutan kuncinya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan, "Saat ini, Indonesia sedang menuju realisasi peta jalan AI Nasional yang menyeimbangkan inovasi dengan regulasi. Peta jalan kami berlandaskan pada percepatan adopsi, etika dan kepercayaan yang terjamin, memprioritaskan pada inklusivitas, di samping pengembangan infrastruktur, talenta, investasi, dan litbang. Oleh karena itu, kami menyambut baik peningkatan dan perluasan infrastruktur Huawei Cloud di Indonesia untuk mengantar Indonesia memasuki era AI. Kolaborasi dengan para pemimpin teknologi global seperti Huawei sangat penting untuk memanfaatkan keahlian internasional dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan inovatif, serta membentuk masa depan bangsa yang terhubung."

Meletakkan Landasan Kesiapan AI

Pada kesempatan tersebut, Xin Dajiang, Chairman, Board of Directors, Huawei Indonesia juga menegaskan kembali komitmen Huawei untuk memperkuat fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang aman, terukur dan terus meningkat serta dengan senantiasa menghormati kedaulatan data Indonesia, melalui peluncuran Zona Ketersediaan (Availability Zone) keempat dari Region Jakarta Huawei Cloud di tahun 2026.

"Sejak peluncuran Region Jakarta Huawei Cloud, kami terus meningkatkan kontribusi kami bagi Indonesia. Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan para pemimpin industri dan mendukung ratusan usaha kecil dan menengah. Bersama-sama, upaya ini telah menciptakan puluhan ribu lapangan kerja dan membina generasi baru talenta digital. Komitmen kami terhadap Indonesia sangat kuat. Sebagai perusahaan internasional dengan akar lokal yang kuat, kami tidak hanya hadir untuk menyediakan teknologi, tetapi juga untuk berdiri bersama negara ini saat berkembang menjadi pemimpin digital di Asia Tenggara," tegas Xin Dajiang.

Sementara itu, Leon Fang, CEO Huawei Cloud Indonesia, mengatakan bahwa perluasan yang direncanakan untuk tiga zona ketersediaan (AZ) di Region Jakarta Huawei Cloud akan semakin mendorong inovasi dalam transformasi digital bagi individu, perusahaan, dan pemerintah di Indonesia. Hal ini didukung oleh penyediaan layanan yang andal dengan ketersediaan tinggi, pemulihan bencana aktif-aktif, dan layanan dengan latensi rendah ke seluruh kepulauan Indonesia sejak peluncuran Region Jakarta pada tahun 2022.

"Investasi infrastruktur ini merupakan landasan bagi inovasi, menyediakan fondasi yang tangguh dan berperforma tinggi yang dibutuhkan oleh bisnis di Indonesia untuk memanfaatkan AI dengan percaya diri," tegas Leon Fang.

Pengumuman Rangkaian Kemitraan AI Strategis

Dalam Summit ini, Huawei juga mengumumkan dua kemitraan besar:

Kemitraan AI Strategis dengan Telkomsel: Huawei Cloud dan operator seluler terkemuka Indonesia ini akan berkolaborasi untuk mengakselerasi kecerdasan industri melalui pemanfaatan kapabilitas AI full-stack dari Huawei Cloud.

Layanan CDN Bersama dengan Telkom: Kedua perusahaan meluncurkan layanan Jaringan Distribusi Konten (CDN) yang dikembangkan bersama untuk meningkatkan kecepatan distribusi konten lokal dan pengalaman pengguna.

Mendukung Inovasi dengan Rangkaian Lengkap Teknologi AI

Dalam menyediakan platform inovasi AI yang komprehensif, Huawei Cloud menghadirkan Data Fabric lakehouse berbasis AI (AI-native) untuk analisis data secara waktu nyata (real-time), layanan data warehouse yang ditingkatkan DWS 3.0, dan database berkinerja tinggi TaurusDB. Untuk pengembangan AI, platform all-in-one ModelArts dan platform agen AI Versatile tersedia bagi bisnis untuk membangun dan mengimplementasikan solusi secara efisien.

"AI berkembang dengan cepat - dari AI generatif ke AI agentik, dari yang bersifat umum ke spesifik industri," kata William Dong, President, Huawei Cloud Marketing. "Portofolio AI terbuka dan lengkap kami dirancang untuk membantu perusahaan di Indonesia menavigasi perubahan ini dan memanfaatkan peluang baru."

"Cloud for Good": Komitmen Bagi Masa Depan Berkelanjutan Indonesia

Selaras dengan semangat gotong royong Indonesia yang mengedepankan kerja sama mutual, Huawei Cloud memperkuat komitmen "Cloud for Good". Berpegang pada falsafah ini, Huawei Cloud fokus pada pengembangan talenta lokal dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan.

"Kami telah bermitra dengan lebih dari 100 universitas dan perguruan tinggi, lebih dari 20 lembaga pemerintahan, serta pelanggan utama untuk melatih dan mengembangkan lebih dari 100.000 profesional digital di Indonesia," kata Aka Dai Director, Huawei Cloud Marketing. "Kami memperluas kolaborasi di bidang-bidang kritikal seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan, guna mendorong masa depan yang inklusif dan cerdas bagi bangsa Indonesia."

Momen Khusus dan Pengakuan bagi Mitra Ekosistem

Perhelatan ini juga menandai peluncuran Aliansi Kemitraan AI Huawei Cloud Indonesia untuk Pemerintah dan Perusahaan (Huawei Cloud Indonesia AI Partner Alliance for Governments and Enterprises), tempat mitra-mitra Huawei Cloud seperti Ulearning, Cloudwise, dan Dyna.AI bergabung dan bekerja sama untuk mempercepat adopsi AI. Pada kesempatan yang sama, pelanggan Huawei Cloud seperti Bank Neo Commerce dan Alfamart memamerkan pencapaian inovasi mereka. Selain itu, Huawei Cloud menyerahkan penghargaan tahunan bagi para mitra ekosistem teratas.

Di area pameran, deretan teknologi terdepan dipamerkan, termasuk AI Magic Mirror dan berbagai inovasi terbaru dalam database dan big data dari Huawei Cloud dan mitranya.

Tentang Huawei

Didirikan pada tahun 1987, Huawei adalah penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perangkat pintar terkemuka di dunia. Dengan solusi terintegrasi di seluruh domain utama – jaringan telekomunikasi, daya digital, perangkat pintar, dan layanan cloud – kami berkomitmen untuk menghadirkan digital ke setiap orang, rumah, dan organisasi untuk dunia yang sepenuhnya terhubung dan cerdas. Di Huawei, fokus inovasi adalah pada kebutuhan pelanggan. Kami berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dasar, berkonsentrasi pada terobosan teknologi yang mendorong dunia ke depan. Kami memiliki lebih dari 207.000 karyawan, dan beroperasi di lebih dari 170 negara dan wilayah. Huawei telah berdiri di Indonesia sejak tahun 2000, mengembangkan ekosistem industri TIK lokal untuk menyediakan konektivitas bagi mayoritas penduduk Indonesia. Kami memiliki lebih dari 2.300 karyawan; 90 persen di antaranya adalah orang Indonesia. Secara keseluruhan, Huawei telah menciptakan lebih dari 20.000 lapangan pekerjaan secara langsung dan tidak langsung melalui kemitraan dengan hampir 1.200 pelaku industri lokal untuk membangun ekonomi di Indonesia, untuk Indonesia, oleh Indonesia, oleh orang Indonesia. Dengan berpegang teguh pada 4 pilar "I DO CONTRIBUTE, COLLABORATE, CREATE, CARE," kami menempatkan diri sebagai bagian integral dari perjalanan bangsa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Huawei di www.huawei.com atau ikuti akun sosial media kami di:

https://www.facebook.com/huaweiforindonesia/

https://www.instagram.com/huaweiforindonesia/

SOURCE Huawei Cloud Indonesia