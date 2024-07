HYPTEC HT Menawarkan Puncak Mobilitas Nyaman dan Kemewahan Bagi Konsumen Indonesia

Xu ZhaoYu, Head of Product Training, AION South East Asia menjelaskan, "Memiliki empat karakteristik utama, yaitu Excellent Excellent Design mencerminkan perpaduan seni, teknologi dan kemewahan kelas tinggi yang membuatnya sangat artistik; Excellent Space yang menawarkan tidak hanya ruang kabin yang luas, namun juga dilengkapi dengan jok kulit dari nappa layaknya rumah yang hangat; Excellent Agility membuat kendaraan ini makin lincah dengan suspensi wishbone ganda dan multi-link belakang, dan tentunya Excellent Energy yang membawa kendaraan berteknologi ini hanya butuh waktu 15 menit pengecasan cepat untuk menempuh jarak 400 km."

HYPTEC HT sebagai Premium Luxury Brand di Indonesia, tidak hanya menawarkan pengalaman berkendara superior dalam desain dan performa, tetapi juga mengatur standar baru untuk mobilitas premium di Indonesia.

"AION akan terus membawa lini kendaraan terbaru. Hadirnya HYPTEC HT ini, merupakan langkah besar bagi AION Indonesia dalam menghadirkan kendaraan listrik premium yang menggabungkan seni, teknologi mutakhir, kemewahan untuk pengalaman berkendara yang tak tertandingi bagi konsumen di seluruh Indonesia." tambah Metta Yunita, Head of Marketing AION Indonesia.

AION Indonesia menyadari tren masyarakat Indonesia yang memiliki ketertarikan dan antusiasme tinggi terhadap teknologi terkini. Menjawab kebutuhan tersebut, HYPTEC HT hadir dengan tiga karakteristik unggulan untuk konsumen Indonesia: 'Going Beyond', selalu melangkah maju melampaui batas dengan performa dan inovasi tiada tanding, 'Born to be Hypercar', antusiasme berinovasi dengan desain dan teknologi mutakhir, serta 'Hyper Racing Spirit', menawarkan pengalaman berkendara dinamis dan mendebarkan.

Berbicara tentang kenyamanan berkendara, HYPTEC HT menghadirkan fitur kursi depan yang dapat diluruskan hingga 180 derajat dan dilengkapi fungsi pijat untuk menambah kenyamanan pengendara. Kursi kedua dapat diluruskan hingga 143 derajat, menawarkan kenyamanan seperti kursi first-class. Selain itu, HYPTEC HT memiliki kemampuan handling dan radius putar yang baik, terbukti dengan kemampuan manuvernya dalam melakukan U-turn di jalan yang sempit. Dilengkapi juga dengan 22 speaker Dolby Atmos, fitur interior mewah untuk pengalaman audio tak tertandingi.

Dilengkapi dengan Magazine Battery 2.0, HYPTEC HT menggunakan teknologi baterai paling aman di dunia, menetapkan standar baru dalam keselamatan baterai. Dalam uji tembak peluru, Magazine Battery menahan kecepatan penetrasi lebih dari 980,000 mm/s tanpa kebakaran atau ledakan, menunjukkan ketangguhan dan keandalan luar biasa. Ini memastikan pelanggan menikmati perjalanan yang aman dan tanpa batas.

Deretan keunggulan tersebut menunjukkan kesiapan HYPTEC HT berkompetisi di industri otomotif Indonesia dengan menawarkan solusi mobilitas canggih, didukung oleh komitmen AION Indonesia yang selalu memberikan kinerja terbaik, pengalaman mewah, dan layanan unggulan bagi konsumen.

Tentang HYPTEC

HYPTEC adalah brand premium di bawah naungan AION Indonesia, yang didedikasikan untuk mendorong batas-batas inovasi teknologi dalam industri kendaraan listrik. Berkomitmen teguh terhadap keberlanjutan, teknologi mutakhir, serta desain mewah dan inovatif, HYPTEC meneguhkan dirinya sebagai pionir otomotif modern.

Didirikan atas prinsip keunggulan dan pemikiran maju, HYPTEC mengintegrasikan inovasi terbaru dengan fitur dan teknologi komprehensif, menjamin pengalaman berkendara yang mulus dan luar biasa. Setiap kendaraan HYPTEC dirancang dengan detail yang cermat, menawarkan kenyamanan mewah, performa unggul, dan jejak lingkungan yang bertanggung jawab.

Misi HYPTEC adalah untuk merevolusi konsep mengemudi, menyajikan kendaraan yang bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai manifestasi gaya pribadi, kemewahan, dan kecanggihan teknologi. Kami bertekad untuk memimpin perubahan dalam industri kendaraan listrik, menetapkan standar baru, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

