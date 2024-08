HYPTEC SSR Hadir di Gelaran GIIAS 2024, Menampilkan Kemewahan dan Kecanggihan Teknologi AION

Supercar HYPTEC SSR merupakan pioner dari HYPTEC HT yang telah secara resmi diluncurkan di Indonesia. Mengusung teknologi dan konsep kemewahan yang sama, HYPTEC HT menawarkan pengalaman berkendara yang istimewa—memadukan keunggulan teknologi dan desain seni untuk menciptakan sebuah kendaraan yang tidak hanya nyaman tetapi juga elegan.

HYPTEC SSR memiliki ukuran panjang 4.583 mm, lebar 1.988 mm, dan tinggi 1.238 mm, serta jarak sumbu roda sebesar 2.650 mm yang dilengkapi dengan chip SiC berbasis platform 900 volt dan sistem penggerak listrik dengan efisiensi maksimum sebesar 94,5%. Motor penggerak listrik HYPTEC SSR menghasilkan lebih dari 900 kW daya maksimum dan maksimal torsi hingga 12.000 Nm, yang memungkinkan akselerasi laju HYPTEC SSR dari 0 hingga 100 km/jam dapat dicapai dalam waktu 1,9 detik.

Body HYPTEC SSR merupakan bintang dari seluruh bagian mobil. Dengan densitas yang hanya 1/5 dari pelat baja, namun kekuatan tariknya mencapai 3,5 - 5 kali lipat plat baja. Selain itu, body HYPTEC SSR terbuat dari 100% serat karbon, yang bernilai mencapai sepuluh juta Yuan. Dengan koefisien ringan lebih dari 1,72, HYPTEC SSR menempati tingkat teratas di industri. Pengurangan berat kendaraan di HYPTEC SSR menjadikan pusat gravitasi yang lebih baik, sehingga meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas handling dan controlling kendaraan.

HYPTEC SSR dilengkapi dengan wind-suctions butterfly door otomatis, proses pembukaan dan penutupan pintu mobil yang otomatis merupakan simbol yang menggambarkan keindahan dan keanggunan yang estetik. Tersedia dalam 6 warna eksterior (Quantum Red, Hyper Orange, Titanium Crystal Yellow, Auroral Green, Phantom Blue, Phantom Carbon Fiber Black), dengan 3 warna interior (Hitam, Oranye, dan Hitam), serta AirWing Taillights dan lampu depan yang mengadopsi konsep berlian yang dilapisi dengan berlian-berlian kecil yang bersinar layaknya mutiara, HYPTEC SSR menawarkan pengalaman berkendara yang fashionable, futuristik dan mewah bagi para pengemudi.

Andy Ciu, CEO AION Indonesia mengungkapkan, "Kehadiran supercar ini di GIIAS 2024 adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan inovasi dan teknologi terkini dari GAC AION. Kami percaya bahwa rangkaian EV kami akan mendisrupsi pasar otomotif dan memenuhi kebutuhan konsumen, terutama di Indonesia."

Berangkat dari mimpi untuk challenge the limit atau melampaui batas, GAC AION memiliki misi untuk menjadi yang pertama menciptakan supercar pure electric dari China untuk industri otomotif. Membawa serangkaian kecanggihan Two-Speed Transmission dan Four-in-One Integration dengan performa motor terbaik yang mengusung konsep "saluting to the classic and surpassing the classic" pada Desember 2023 lalu, secara resmi GAC AION sudah meluncurkan HYPTEC SSR setir kiri di Thailand.

AION Indonesia mengundang pengunjung untuk menyaksikan langsung keunggulan dan kemewahan kendaraan listrik terbaru dari GAC AION yaitu HYPTEC SSR, HYPTEC HT, AION Y Plus dan AION ES di Hall 3B hingga 28 Juli mendatang. Bagi para pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dengan mengikuti Foto Bareng HYPER SSR di booth AION dengan mekanisme berfoto bersama HYPTEC SSR mencantumkan hashtag #HpytecSSRatGIIAS2024 #AIONIndonesia #AIONatGIIAS2024 pada bagian caption. Informasi lebih lanjut bisa dicek melalui akun instagram resmi AION Indonesia (@AION_Indonesia)

Tentang GAC AION

GAC AION adalah salah satu merek terkemuka dalam industri otomotif, yang dikenal karena inovasi, keunggulan teknis dan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan fokus pada kualitas, keamanan, dan pengalaman pengguna yang superior, GAC AION terus menjadi pilihan utama bagi pengemudi di seluruh dunia.

GAC AION dengan bangga mengumumkan bahwa mereknya telah meraih penghargaan peringkat pertama dari JD Power Cina. GAC AION telah meraih peringkat pertama sebagai merek mobil listrik dengan kualitas terbaik. Hal ini didasarkan pada Pedoman Pelaporan Kualitas Mobil China yang tercakup dalam Keselamatan Produk Kendaraan Bermotor – Pedoman Penilaian Resiko.

Pemeringkatan yang diberikan oleh Aqisqauto mencakup laporan komprehensif tentang lima topik utama: laporan kesalahan, resiko kesalahan, keandalan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa GAC AION telah berhasil dalam semua aspek yang diukur, menegaskan reputasinya sebagai merek yang tidak hanya mengutamakan kualitas, tetapi juga keselamatan dan keberlanjutan.

Seluruh pencapaian ini membuktikan pula penjualan 1 juta unit dapat ditempuh hanya dalam 4 tahun 8 bulan sejak 2019 sampai Desember 2023. GAC AION juga mendapat peringkat ke 3 dunia sebagai mobil listrik terbaik di dunia.

Untuk kebutuhan media, dapat menghubungi:

Valdo Prahara Marketing Communication & Public Relations Mobile: +62811 189 1927 E-mail: [email protected] D.R. Damayanti (Maya) Konsultan Komunikasi dan Kehumasan ID COMM Mobile: +62 817-114-413 Email: [email protected]

SOURCE GAC Aion