IGEL Hadirkan Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit di Melbourne, Australia

Acara ini menjadi wadah bagi pelanggan, mitra, dan para pemimpin industri untuk mendorong kemajuan keamanan titik akhir, memperkuat ketahanan, dan menghadirkan ruang kerja yang aman.

MELBOURNE, Australia, 21 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- IGEL ® , perusahaan perangkat lunak global penyedia IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, hari ini mengumumkan akan menggelar IGEL Now & Next® Workspace & Endpoint Security Summit di Melbourne, Australia, pada 17 September 2026, bertempat di Park Hyatt Melbourne. Dalam program satu hari ini, para pemimpin TI dan keamanan akan berkumpul untuk membahas prioritas seputar keamanan titik akhir, ketahanan, dan penyediaan ruang kerja yang menentukan arah strategi perusahaan di seluruh kawasan.

IGEL Brings Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit to Melbourne, Australia

Acara di Melbourne ini menjadi kelanjutan dari rangkaian unggulan Now & Next® setelah roadshow yang digelar di lima kota di Eropa pada awal tahun ini. Acara ini digelar saat berbagai organisasi di sektor layanan kesehatan, pemerintahan, transportasi, dan infrastruktur kritis tengah menyeimbangkan biaya penggantian perangkat keras titik akhir dengan kebutuhan untuk memastikan operasional tetap berjalan saat terjadi gangguan.

"Kami terus mendengar kebutuhan yang sama dari para pelanggan: organisasi menginginkan kontrol yang lebih besar atas titik akhir, ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi gangguan, serta pendekatan praktis untuk mendukung model ruang kerja yang ada maupun yang terus berkembang," ujar Klaus Oestermann, CEO IGEL. "Melalui roadshow summit Now & Next®, kami menghadirkan diskusi tersebut lebih dekat ke berbagai wilayah dan mempertemukan pelanggan serta mitra ekosistem untuk bersama-sama menentukan arah strategi titik akhir berikutnya."

Konferensi ini akan mempertemukan para pemimpin IGEL, pelanggan, dan mitra ekosistem untuk bertukar pandangan mengenai strategi keamanan titik akhir, ketahanan, dan masa depan dunia kerja digital. Para eksekutif dan pemimpin teknis IGEL akan menjadi bagian utama dalam program ini, dengan Klaus Oestermann, CEO, dan Matthias Haas, Managing Director dan CTO, memimpin sesi yang membahas strategi IGEL dan penerapan IGEL Adaptive Secure Desktop® di lingkungan pusat kontak dan layanan kesehatan. Sterling Wilson, akan membahas ketahanan titik akhir dan kelangsungan bisnis, sementara James Millington, Field CTO untuk Healthcare, EMEA, akan membahas penyediaan ruang kerja klinis serta konvergensi TI/OT.

Selain sesi yang dipimpin IGEL, program ini juga akan menghadirkan perspektif dan keahlian praktis dari pelanggan serta mitra ekosistem, termasuk sponsor acara Nutanix, NVIDIA, Omnissa, dan UltrArmor.

"Ketika organisasi mulai menempatkan titik akhir sebagai bagian dari arsitektur keamanan yang lebih terkendali, tangguh, dan terkelola secara terpusat, fokusnya tidak lagi hanya pada pengelolaan perangkat, tetapi juga pada pemulihan, tata kelola, dan kelangsungan operasional," tambah Oestermann. "Itulah topik yang ingin kami angkat dan dorong di Melbourne."

Rangkaian konferensi ini dimulai dengan sesi pagi dan berlanjut hingga panel pelanggan pada sore hari serta acara networking dan happy hour di Park Hyatt Melbourne, 1 Parliament Square. Konferensi ini terbuka bagi para pemimpin TI dan keamanan dari berbagai perusahaan di Australia dan Selandia Baru.

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Tentang IGEL

IGEL® merupakan perusahaan perangkat lunak global penyedia IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, platform titik akhir tepercaya dan terkelola yang memungkinkan akses aman ke cloud, VDI, DaaS, SaaS, Secure Browsers, aplikasi perusahaan, serta titik akhir OT. IGEL OS menjadi fondasi platform ini, yaitu sistem operasi yang tidak dapat diubah yang membantu mengurangi permukaan serangan titik akhir, mempertahankan titik akhir dalam kondisi yang telah terverifikasi aman, serta mendukung akses aman di berbagai lingkungan kerja terdistribusi. Dengan IGEL Preventative Security Model®, platform ini menghadirkan penyediaan beban kerja yang telah diverifikasi, tata kelola terpusat, serta penegakan kebijakan berbasis konteks untuk menyelaraskan keamanan titik akhir dengan arsitektur Zero Trust dan SSE/SASE dari mitra utama IGEL Ready.

Dengan IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR), organisasi dapat memulihkan akses aman pada titik akhir Windows yang terdampak ransomware, serangan siber lainnya, atau gangguan operasional. Sejak didirikan pada 2001, IGEL berkantor pusat di Jerman, memiliki kantor di San Francisco dan Fort Lauderdale, AS, serta bekerja sama dengan 130 merek teknologi terkemuka dalam ekosistemnya. Pelajari lebih lanjut di www.igel.com.

Windows adalah merek dagang dari grup perusahaan Microsoft.

SOURCE IGEL