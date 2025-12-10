IIJ Luncurkan Safous Security Assessment Versi Terbaru dengan Pemantauan "Attack Surface" yang Lebih Luas dan Dukungan Baru

Layanan terbaru yang terus memantau external attack surface dan ancaman secara lebih akurat.

TOKYO, 10 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Internet Initiative Japan Inc. (IIJ, TSE Prime: 3774) hari ini meluncurkan Safous Security Assessment versi terbaru yang membantu berbagai perusahaan untuk meningkatkan daya tahan siber melalui pemantauan external attack surface secara berkelanjutan dan dukungan remediasi dari para ahli.

Pertama kali dilansir pada Desember 2022, Safous Security Assessment mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dihadapi jaringan internet, seperti sistem terbuka, firewall yang dikonfigurasi secara keliru, catatan DNS yang berisiko, kebocoran informasi dan data, serta paparan informasi di dark web atau media sosial. Versi terbaru ini memperluas jangkauan fitur pemindaian SecurityScorecard IIJ untuk menghasilkan visibilitas dan analisis ancaman yang lebih akurat.

Mulai Desember 2025, pelanggan tahunan akan menerima laporan asesmen risiko bulanan, peringatan real-time untuk ancaman baru yang terdeteksi, serta akses portal dukungan khusus untuk mengelola notifikasi, mengajukan permintaan perbaikan, dan menjadwalkan konsultasi.

Berbagai perusahaan juga dapat memilih layanan konsultasi yang dipimpin analis. Lewat layanan ini, para pakar keamanan siber IIJ menafsirkan risiko siber, memberikan panduan remediasi, serta rencana peningkatan strategis berdasarkan kebutuhan setiap pelanggan.

"Safous Security Assessment versi terbaru mendukung berbagai organisasi yang ingin mempelajari external attack surface secara berkelanjutan dan memperkuat postur keamanan melalui masukan dari para pakar dan strategi peningkatan yang mudah diterapkan," kata Atsushi Suenaga, Consulting Manager Cybersecurity, IIJ.

Safous Security Assessment versi terbaru segera tersedia mulai Desember 2025.

Informasi selengkapnya: https://www.safous.com/services/security-assessment

Tentang IIJ

Berdiri pada 1992, IIJ adalah salah satu perusahaan terkemuka di Jepang yang menyediakan akses Internet dan solusi keamanan jaringan komprehensif. IIJ dan unit-unit usahanya menyediakan solusi jaringan lengkap yang banyak digunakan perusahaan besar. Layanan IIJ mencakup layanan konektivitas Internet bermutu tinggi, integrasi sistem, layanan komputasi awan, layanan keamanan siber, dan layanan seluler. IIJ juga telah membangun salah satu jaringan backbone Internet terbesar di Jepang yang terhubung dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Asia. Saham IIJ tercatat di Bursa Efek Tokyo pada 2005, serta TSE Prime Market pada 2022. Informasi selengkapnya: https://www.iij.ad.jp/.

Pernyataan yang tercantum dalam rilis berita ini mengandung pernyataan prospektif (forward-looking statement) yang berisiko dan tidak menentu. Pernyataan prospektif berbeda secara material dari peristiwa atau kinerja perusahaan mendatang.

Narahubung:

IIJ Global Solutions Singapore (Safous Team)

Regional Head, Sales and Marketing

Roy Kikuchi

Surel: [email protected]

https://www.safous.com

SOURCE Internet Initiative Japan Inc.