indonesianbrokers.com Resmi Diluncurkan - Platform Independen Ulasan dan Perbandingan Broker & Fintech untuk Investor Indonesia

JAKARTA, Indonesia, 23 Mei, 2026 /PRNewswire/ -- Industri teknologi finansial (fintech) dan investasi di Indonesia memasuki babak baru dengan diluncurkannya secara resmi platform indonesianbrokers.com. Kehadiran platform ini bertujuan menjadi panduan independen dan tepercaya bagi investor domestik dalam memilih perusahaan pialang serta bursa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di tengah pesatnya pertumbuhan investor ritel, indonesianbrokers.com hadir menjawab tantangan sulitnya membandingkan penyedia layanan keuangan secara objektif. Platform ini menyediakan analisis mendalam, ulasan, serta fitur perbandingan komprehensif untuk tiga pilar utama instrumen investasi digital di Indonesia: broker saham, broker berjangka (futures), dan platform perdagangan aset digital (digital asset trading platforms).

Guna memastikan kredibilitas, setiap evaluasi di indonesianbrokers.com didasarkan pada kriteria yang jelas, ketat, dan terukur, meliputi:

Regulasi: Kepastian legalitas di bawah otoritas resmi seperti OJK dan Bappebti.

Struktur Biaya (Fees): Transparansi komisi, biaya transaksi, hingga biaya penarikan dana.

Alat Investasi (Investing Tools): Kecanggihan fitur aplikasi, grafik analisis, dan kecepatan eksekusi.

Layanan Pelanggan (Customer Service): Kualitas respons dan efektivitas tim dukungan dalam membantu investor.

Melalui standarisasi metrik ini, investor pemula maupun berpengalaman dapat mengambil keputusan finansial berbasis data (data-driven decisions).

Nilo Catur Nugroho, Co-Founder platform ini, bilang idenya muncul dari masalah nyata yang dia lihat di lapangan.

"Pasar modal dan aset digital kita tumbuh cepat, tapi banyak investor yang akhirnya nyangkut di broker yang salah karena kurang informasi. Bukan karena mereka tidak pintar tapi karena referensi yang netral memang belum banyak tersedia," kata Nilo.

"Kami ingin indonesianbrokers.com jadi tempat pertama yang dikunjungi orang sebelum mereka membuka akun. Supaya keputusan investasi diambil berdasarkan fakta, bukan sekadar iklan atau rekomendasi yang tidak jelas ujungnya. Ini baru langkah awal ke depannya kami akan terus menambah cakupan broker dan memperdalam analisis di setiap kategori," tambahnya.

Saat ini seluruh fitur perbandingan dan ulasan sudah bisa diakses secara gratis tanpa perlu membuat akun. Cukup kunjungi situsnya, pilih kategori yang dibutuhkan, dan bandingkan langsung opsi yang tersedia.

Informasi lengkap tersedia di https://indonesianbrokers.com/

Tentang indonesianbrokers.com

indonesianbrokers.com adalah platform ulasan dan perbandingan broker independen untuk pasar keuangan Indonesia, mencakup broker saham, futures, dan platform perdagangan aset digital. Platform ini tidak berafiliasi dengan broker mana pun dan tidak menerima bayaran untuk penempatan ulasan. Misi utamanya sederhana: membantu investor Indonesia membuat keputusan yang lebih terinformasi.

SOURCE indonesianbroker.com