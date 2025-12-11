ISLAND HOSPITAL DINOBATKAN SEBAGAI "FLAGSHIP MEDICAL TOURISM HOSPITAL" PERTAMA DI MALAYSIA

Diluncurkan pada 2022, program yang digelar setiap tiga tahun ini mengapresiasi rumah sakit yang menggerakkan pertumbuhan wisata medis (medical tourism) Malaysia di tingkat global. Island Hospital, satu-satunya finalis dari Penang, terpilih sebagai pemenang yang memiliki kinerja terbaik di antara empat finalis. Pengumuman pemenang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Dzulkefly Ahmad.

Program FMTH dipimpin oleh Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) sebagai lembaga yang bernaung pada Kementerian Kesehatan Malaysia, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah Malaysia. Tim ahli independen, termasuk IQVIA dan Joint Commission International (JCI), melakukan penilaian mendalam yang mencakup kualitas klinis, keselamatan pasien, pengalaman pasien, inovasi, serta kinerja operasional. Program FMTH merupakan inisiatif utama dalam "Malaysia Healthcare Travel Industry Blueprint 2021–2025" guna memperkuat posisi Malaysia sebagai destinasi wisata kesehatan tepercaya.

Island Hospital (IH) adalah rumah sakit spesialis milik swasta yang menyediakan perawatan lanjutan untuk kebutuhan medis dan bedah kompleks. IH memiliki lebih dari 120 dokter spesialis di berbagai bidang seperti kardiologi, onkologi, ortopedi, gastroenterologi, dan neurologi. Melayani pasien lokal dan internasional, IH membangun ekosistem yang mendukung wisatawan medis—mulai dari koordinasi sebelum kedatangan pasien hingga perawatan lanjutan.

Fokus IH pada kualitas dan keselamatan pasien tecermin dari akreditasi Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI) dan Malaysian Society for Quality in Health (MSQH). IH juga merupakan bagian dari ACHSI Centre of Excellence untuk perawatan kanker, kardiologi, dan gastroenterologi. Keunggulan IH mencerminkan tata kelola klinis yang kuat, kerja tim, dan perawatan yang berfokus pada pasien—faktor-faktor yang menjadi bagian penting dalam penilaian FMTH.

"Kami mendapat kehormatan atas penghargaan ini," ujar Lim Kooi Ling, CEO, Island Hospital. "Sejak 2022, kami telah melayani sekitar 700.000 pasien internasional di lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuktikan kepercayaan yang diterima tim kami, para mitra, dan sistem layanan kesehatan Malaysia."

"Sebagai bagian dari IHH Healthcare Malaysia, penyedia layanan kesehatan swasta terkemuka, kami memanfaatkan keahlian kolektif, teknologi digital, dan kolaborasi klinis untuk memberikan perawatan yang aman, andal, dan bernilai tinggi, serta mewujudkan pengalaman medis yang lebih mudah bagi pasien dan keluarga. Sebagai lembaga yang menyandang status FMTH, kami akan selalu bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan MHTC untuk memperkuat posisi Penang dan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk layanan kesehatan."

SOURCE Island Hospital Sdn. Bhd