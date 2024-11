Jadi Ajang Promosi Cita Rasa Kuliner Nusantara, Ubud Food Festival 2024 Sukses Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Dibunyikannya mangkok oleh Pendiri & Direktur Ubud Food Festival Janet DeNeefe, Ketua Yayasan Mudra Swari Saraswati I Ketut Suardana, Chairman of Kura Kura Bali Turtle Island Development Tantowi Yahya, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Vinsensius Jemadu dan Manajer Ubud Food Festival Dwi Ermayanthi pada Kamis (30/5/ 2024) malam menandai dibukanya secara resmi acara yang mengusung tema Take it to the Streets.

Menurut Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Vinsensius Jemadu mengatakan keberadaan acara tahunan dari Ubud Food Festival 2024 diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Saya berasal dari Flores Labuan Bajo. Perlu Anda ketahui bahwa daerah ini memang terkenal kaya akan cita rasa kulinernya. Jadi di sini saya mewakili Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," ujarnya saat memberikan sambutan pada Kamis (30/5/ 2024) malam

Seperti diketahui, gelaran acara Ubud Food Festival 2024 menghadirkan 70 booth kuliner yang menyajikan cita rasa otentik Nusantara dari berbagai wilayah dalam konsep sajian jajanan kaki lima.

Selain mencicipi aneka kuliner lezat nusantara, para pengunjung juga bisa mengikuti program workshop berbayar yang dipandu oleh para pembicaranya yang profesional di bidangnya. Beberapa di antaranya adalah Freddie Salim, Helianti Hilman, Reno Andam Suri, Agung Prabowo, Laura Prabowo, Deepanker Khosla, Rui Yamagishi, Hans Christian, Aditya Muskita, Mandif Warokka, Blake Thornley, Makoto Tokuyama, Zonnon Wijlens, Nick Honeyman, Wayan Kresna Yasa, Marcela Arango dan masih banyak lagi pembicara lainnya.

Di acara ini kamu juga bisa menonton beberapa pemutaran film menarik. Di antaranya adalah Stories from The Field, Janet DeNeefe: Off the Beaten Track, Treasures of Sigi dan The Culinary Heritage of Bali.

SOURCE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia