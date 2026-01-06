Jendela Peradaban Tiongkok Selama 5.000 Tahun -- Hangzhou Sambut Wisatawan Global

Untuk meningkatkan pengalaman belanja wisatawan internasional, Hangzhou telah menerapkan dan mengoptimalkan kebijakan "Tax Refund for Tourists" (TRT). Wisatawan asing yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari aktivitas belanja di toko-toko bebas bea saat pulang ke negaranya. Kebijakan tersebut menegaskan komitmen Hangzhou sebagai pusat belanja internasional dan menciptakan layanan yang ramah wisatawan.

Pesona Hangzhou terletak pada tiga Situs Warisan Dunia, masing-masing mewakili bab penting dalam sejarah dan kebudayaan Tiongkok. Lanskap Budaya Danau Barat, terwujud lewat "10 Pemandangan Danau Barat," merupakan mahakarya estetika klasik Tiongkok yang melambangkan keselarasan hubungan manusia dan alam selama lebih dari 1.000 tahun. Kanal Besar (Bagian Hangzhou), bagian dari jalur air buatan terpanjang dan tertua di dunia, menyimpan kisah kejayaan ekonomi masa lampau. Kawasan bersejarah ini berpadu dengan kehidupan kota modern. Situs Arkeologi Kota Liangzhu juga menjadi cerminan dari sejarah peradaban Tiongkok yang berawal lebih dari 5.000 tahun lalu. Struktur kota yang monumental, sistem pengelolaan air yang maju, serta artefak giok yang indah menjadi bukti nyata asal-usul kuno Tiongkok. Dengan demikian, Hangzhou mendapat julukan "Kota Pertama Tiongkok."

Dari artefak giok Neolitikum Liangzhu, keindahan Danau Barat, hingga kemegahan Kanal Besar, Hangzhou menyatukan benang-benang kejayaan peradaban Tiongkok. Kini, sebagai perpaduan dinamis antara pesona kuno dan inovasi modern, kota ini menyambut dunia dengan hangat. Melalui layanan internasional seperti kebijakan TRT, pengunjung dapat menjelajahi langsung peradaban Tiongkok yang telah eksis selama 5.000 tahun melalui Hangzhou.

