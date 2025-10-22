JULO Dorong Literasi Keuangan Keluarga Muda Hingga Pengusaha Melalui Kolaborasi dan Inovasi

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK), OJK mencatat peningkatan indeks literasi keuangan nasional dari 65,43% pada 2024 ke 66,46% pada 2025. Meski demikian, tingkat literasi keuangan pada sektor fintech lending masih tergolong rendah, yaitu 24,90%. Hal ini menandakan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dan keterlibatan aktif para pelaku industri dalam mendorong literasi keuangan, terutama pada sektor fintech.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, JULO berkolaborasi dengan berbagai partner lintas industri dalam menghadirkan rangkaian kegiatan edukatif dan diskusi interaktif. Beberapa di antaranya meliputi " Kiat Jitu Ajukan KPR untuk Keluarga Muda " bersama Ringkas; "Kiat UMKM Untung Melejit dari Modal Pembiayaan Kredit" dan "Ngobrol Cerdas Atur Keuangan Keluarga" bersama Credit Saison Indonesia; serta "Cermat Kelola Dana Kesehatan Anti Was-Was" bersama Oona.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, JULO memperkuat perannya sebagai penghubung antara akses kredit digital dan ekosistem keuangan yang lebih luas, mulai dari kepemilikan rumah, pengembangan UMKM, hingga perencanaan kesehatan. Setiap partner membawa wawasan dan perspektif unik untuk membentuk inklusi serta literasi keuangan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

"Acaranya seru dan informatif untuk menambah wawasan. Saya belajar banyak tentang mengatur dan merencanakan keuangan bisnis untuk jangka panjang," ujar Saepulloh, salah satu peserta kegiatan literasi keuangan bertema UMKM.

Selain edukasi eksternal, JULO juga terus berinovasi untuk meningkatkan literasi keuangan di dalam aplikasinya sendiri. Di tahun 2025, JULO meluncurkan Area Kenalan JULO , fitur onboarding interaktif yang ditujukan bagi pengguna baru. Tidak hanya memperkenalkan produk dan layanan, JULO juga mengedukasi pengguna baru mengenai prinsip pengelolaan kredit yang sehat dan produktif.

JULO juga menghadirkan campaign "Kejutan Bayar Awal" , yang memberikan insentif bagi pengguna yang melakukan pembayaran cicilan sebelum tanggal jatuh tempo. Inisiatif ini dirancang untuk menumbuhkan budaya disiplin finansial sekaligus memberikan penghargaan bagi pengguna yang mengelola kreditnya dengan baik. "Saya selalu bayar lebih awal dari tanggal jatuh tempo, apalagi di JULO ada cashback dan promo lainnya. Jadi kalau memang ada uangnya langsung saya bayar, dan terbukti saya menang hadiah emas," ujar Khansa, pemenang promo Kejutan Bayar Awal di bulan Mei 2025.

Mikhal Anindita, Head of Marketing JULO, mengungkapkan, "Misi JULO adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal ini kami wujudkan bukan hanya dengan memberikan akses kredit, tetapi juga memastikan setiap pengguna dapat memaksimalkan manfaatnya secara berkelanjutan melalui literasi keuangan. Kami bangga melihat banyak pengguna JULO yang memanfaatkan fasilitas kredit untuk kebutuhan produktif dan peningkatan kualitas hidup, seperti tambahan modal usaha, pembelian fasilitas kerja, renovasi rumah, hingga biaya pendidikan. Hal ini membuktikan inklusi dan literasi harus berjalan beriringan untuk mencapai kesejahteraan."

Sejak didirikan pada 2016, JULO telah dipercaya oleh lebih dari 3,27 juta pengguna dengan total penyaluran kredit mencapai Rp27,44 triliun melalui berbagai fitur. Melalui inovasi dan edukasi berkelanjutan, JULO berhasil mempertahankan Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) di angka 98,42% pada periode September 2025, sesuai dengan ketentuan TKB90 yang ditetapkan OJK, yakni 95%; membuktikan dampak dari komitmen JULO terhadap inklusi keuangan secara menyeluruh.

JULO adalah perusahaan finansial teknologi inovatif karya anak bangsa yang berkomitmen untuk memberikan solusi akses kredit digital berbasis aplikasi smartphone kepada masyarakat di Indonesia. Akses kredit yang mudah dan terjangkau akan membantu masyarakat agar lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan finansial, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan produktivitas dan mendorong perputaran perekonomian negara. JULO juga menjadi salah satu perusahaan finansial teknologi pertama yang menyediakan proses credit underwriting berbasis digital secara nasional dan platform risk assessment untuk memproses pengajuan kredit konsumen dan menentukan kelayakan kredit melalui aplikasi smartphone.

Didirikan pada akhir tahun 2016, pinjaman JULO saat ini dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan JULO berbasis di Jakarta dan didukung oleh perusahaan-perusahaan modal ventura terkemuka meliputi Credit Saison, Skystar Capital, Saratoga Investama, East Ventures, Quona Capital, Central Capital Ventura, MDI Ventures dan Gobi Partners. JULO secara resmi mengantongi izin usaha penyelenggara layanan sesuai surat OJK nomor KEP-16/D.05/2020 pada 19 Mei 2020. Sejak menapaki industri peer-to-peer lending di tanah air, JULO telah mendapatkan berbagai pendanaan yaitu pendanaan seri A dengan nilai US$10 juta di tahun 2018 dan pendanaan seri B senilai US$80 juta di tahun 2022. Pendanaan ini telah membuka kesempatan bagi JULO untuk terus berkembang dan memberikan layanan kredit digital praktis serta mudah dijangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia.

JULO telah di-download oleh lebih dari 10 juta pengguna dan telah menyalurkan kredit digital kepada lebih dari 3 juta nasabah di seluruh Indonesia. JULO berhasil memenangkan beberapa penghargaan melalui komitmen pengembangan sosial, ekosistem bisnis dan lanskap bisnis, seperti Winner Indonesia Fintech Festival (2016), Winner UN Fintech Challenge (2018), Winner of Inclusive Fintech 50 (2019), Financial Inclusion of the Year & Consumer Lending Product of the Year dari Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2024, dan Asia FinTech Awards 2024.

