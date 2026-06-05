JustMarkets Luncurkan Kontes Anniversary Spesial Berhadiah $50.000+ dan Emas

Berhadiah total $50.000, kompetisi ini terbuka untuk semua klien JustMarkets yang memenuhi syarat mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dengan berpartisipasi, trader bisa mengikuti undian mingguan, bersaing meraih peringkat trading TOP, dan meraih hadiah uang tunai. Namun, hadiah paling istimewa dalam kontes ini adalah emas—emas batangan fisik yang dibagikan kepada 15 trader paling aktif, berkisar antara 5g hingga 20g berdasarkan posisi papan peringkat.

Cara Ikut Serta dalam Kontes Anniversary Spesial

Partisipasi terbuka bagi semua klien JustMarkets terverifikasi dengan saldo minimal $100 di akun trading. Untuk ikut serta, klien harus mendaftar kontes melalui Area Personal dan trading 3+ lot selama periode kontes. Poin diberikan berdasarkan aktivitas trading selama periode kontes, dengan papan peringkat diperbarui secara berkala sepanjang sembilan minggu.

Klien lama bisa memantau kemajuan, melihat papan peringkat live, dan membaca peraturan kontes lengkap di Area Personal. Klien baru yang membuka akun live selama periode kontes juga berhak berpartisipasi.

Tiga Cara Menang dalam Kontes

Kontes Anniversary Spesial ini memiliki tiga kategori hadiah paralel, memberikan kesempatan nyata bagi trader semua tingkat aktivitas untuk menang selama acara sembilan minggu ini.

Cara #1. Jaminan Emas untuk TOP 15. Trader paling aktif di papan peringkat mendapatkan emas batangan fisik berdasarkan peringkat:

TOP 3: 20g emas

TOP 8: 10g emas

TOP 15: 5g emas

Cara #2. Undian Berhadiah Mingguan. Setiap minggu, 5 peserta dengan trading 3+ lot masing-masing memenangkan $200. Undian berjalan sepanjang periode kontes, memberikan banyak kesempatan bagi trader konsisten untuk memenangkan hadiah uang tunai.

Cara #3. Undian Berhadiah Final – Berdasarkan Volume. Saat kontes berakhir, trader dengan total trading 10+ lot diikutsertakan dalam undian berjenjang final, dengan 10 pemenang dipilih dari setiap jenjang:

Tingkat 1 (100+ lot): peluang menang $1.000

Tingkat 2 (50-99 lot): peluang menang $500

Tingkat 3 (10-49 lot): peluang menang $300

Kutipan dari Perwakilan JustMarkets

"Merayakan hari jadi ke-14 ini, kami berterima kasih kepada semua klien atas kepercayaan, dedikasi, dan partisipasi mereka," kata juru bicara JustMarkets. "Kontes Anniversary Spesial cara kami mengapresiasi—dengan emas batangan, hadiah uang tunai, dan undian mingguan untuk menghargai aktivitas trading kami. Kami antusias melihat kompetisi ini berjalan, membagikan hadiah layak kepada pemenang, dan merayakan Hari Jadi kami dengan kebanggaan, kemeriahan, serta bonus bagi yang paling berarti bagi JustMarkets—para trader berharga kami".

Peraturan, ketentuan, & info kontes: kunjungi https://justmarkets.com dan ikuti Instagram, Facebook, X, YouTube, Telegram, LinkedIn.

Peringatan Risiko: Trading Forex dan CFD melibatkan risiko yang signifikan dan bisa mengakibatkan kerugian atas modal yang Anda investasikan. Artikel ini hanya untuk tujuan informasi.

SOURCE JustMarkets