Kaleidoskop Co-Branding Wonderful Indonesia: 2024 Tinggalkan Capaian, 2025 Munculkan Harapan!

Tahun ini, kerjasama kemitraan co-branding Wonderful Indonesia telah menginisiasi berbagai program seperti Wonderful Indonesia Berkah, School Break di 4 kota, Pesona Promo Merdeka, Pesona Indonesia Punya Kuis, Road to Mandalika, aktivasi 11.11 baik secara online maupun offline 4 kota, aktivasi Keep the Wonder x Co-branding Wonderful Indonesia, dan lain-lain. Dalam setiap aktivasi, belasan hingga puluhan mitra co-branding turut berpartisipasi lewat berbagai bentuk dukungan.

Aktivasi tersebut juga diiringi dengan puluhan aktivasi yang dilahirkan oleh para mitra co-branding. Ragam jenis aktivasi telah dijalankan, baik bersifat offline maupun online. Banyaknya jumlah aktivasi sejalan dengan bertambahnya jenama yang bergabung pada tahun ini. Wonderful Indonesia menutup tahun 2024 dengan 217 mitra yang telah resmi bergabung. Angka tersebut meningkat tajam dibanding tahun 2023 yaitu sejumlah 108 mitra. Hal ini menunjukan kemitraan co-branding merupakan program strategis yang menarik bagi banyak jenama; baik lokal, nasional, maupun internasional.

Awal mula program ini muncul pada tahun 2017, kerja sama kemitraan co-branding masih berada dalam lingkup industri pariwisata saja. Namun, saat ini ruang kerja samanya semakin meluas bukan hanya dari sisi industri, melainkan juga ragam aktivitas. Apabila pada masa lalu kreasi programnya sebatas mencantumkan logo Wonderful Indonesia saja, kali ini lebih lengkap dengan adanya kegiatan experiential, advocacy, dan exhibition.

Selain dari latar belakang geografis jenama, capaian lain yang ditorehkan oleh program ini adalah beragamnya skala bisnis dari masing-masing jenama. Wonderful Indonesia membuka kesempatan bagi UMKM di dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berkontribusi. Luasnya jangkauan mengenai program ini selain diakibatkan oleh banyaknya jumlah aktivasi adalah forum antar brand yang rutin dilakukan setiap tahun. Tahun 2024, Wonderful Indonesia sukses menyelenggarakan Wonderful Indonesia Co-Branding Forum (WICF) 1 & II. Kegiatan ini menjadi kesempatan berjejaring dengan para mitra, sekaligus mengundang calon mitra.

Dampak yang dirasakan bukan hanya oleh para mitra co-branding, melainkan juga masyarakat yang memperoleh manfaat dari program-program kolaborasi. Secara tidak langsung, program ini menjadi penggerak roda perekonomian nasional melalui produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian, tahun ini terasa lebih spesial karena Kemitraan Co-Branding Wonderful Indonesia mengarahkan program kolaborasi ke arah pariwisata berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan program Kemitraan Co-Branding tahun 2024 mencapai puncaknya pada Wonderful Indonesia Co-Branding Awards (WICA) di Jakarta 29 November yang lalu. Apresiasi diberikan kepada para mitra atas usaha mereka untuk aktif, kontributif, dan partisipatif terhadap program ini melalui 4 kategori yang disediakan.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya menyuarakan harapan bagi program ini di tahun 2025. "Selain bertambah dari sisi kuantitas, saya harap program ini meningkat dari sisi kualitas, baik mitra maupun produk atau jasa yang dihasilkan". Wanita asal Bali juga mengungkapkan peran para mitra co-branding bagi target pemerintah di tahun mendatang. "Semoga dukungan dan partisipasi rekan-rekan mitra dapat berkontribusi positif pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, sirkulasi nusantara, dan spending mereka di Indonesia", pungkas Made.

Peningkatan dari sisi jumlah, latar belakang, sektor, kualitas dari para mitra co-branding tentu akan diharapkan mampu memperkaya manfaat bagi banyak pihak, khususnya wisatawan. Kemenparekraf mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam perjalanan luar biasa ini. Kemitraan Co-Branding Wonderful Indonesia bukan hanya strategi pemasaran, tetapi juga wujud nyata dari kolaborasi untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Akses foto DI SINI.

SOURCE The Indonesian Ministry of Tourism