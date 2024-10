Kesuksesan Pikachu's Indonesia Journey: Momen Spesial dan Rencana Besar The Pokémon Company di Indonesia

"Melihat antusiasme dan kebahagiaan para penggemar pada acara Pikachu's Indonesia Journey ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan bagi kami. Festival ini tidak hanya berhasil menghadirkan berbagai aktivitas seru seperti Pokémon RUN dan Special Live Show with Pikachu and Special Artists, tetapi juga memperkuat komunitas Pokémon di Indonesia," ujar Akiko Tsuda, The Pokémon Company Manager, Asia Market Promotion.

Pokémon RUN menandai akhir dari rangkaian fun run yang diadakan di kota-kota besar di Indonesia, dengan Jakarta sebagai tuan rumah terakhir. Acara ini terbuka untuk semua usia dan berhasil menarik

5.500 peserta dalam dua kategori lomba: 5 km fun run dan 3 km family run. Telah terselenggara di empat kota, termasuk Bali, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta, hampir 20.000 peserta turut berpartisipasi.

Selain itu, Pikachu Night Show Drones dan Pikachu EDM juga berhasil menarik ribuan penonton. Perpaduan cahaya dan musik yang dipadukan dengan kehadiran Pikachu yang ikonik dikemas dalam sebuah pertunjukan, menciptakan suasana meriah dan spektakuler yang menambah keseruan malam bagi seluruh penonton.

Menjadi pusat perhatian sekaligus menutup acara Pikachu's Indonesia Journey di Jakarta, para penggemar dimanjakan dengan pertunjukan drone yang memukau, menampilkan Pokémon ikonik yang menerangi langit di atas Pantai Indah Kapuk. Setiap Pokémon dipadukan secara kreatif dengan landmark terkenal dari seluruh negeri, termasuk Indonesia. Kyogre berenang anggun di atas Jembatan Suramadu, Groudon menjulang di samping Candi Prambanan, dan Rayquaza melingkar di sekitar Monas.

Selain itu, trio legendaris dari generasi pertama, Articuno, Zapdos, dan Moltres, melakukan penampilan spesial, menerangi malam dan meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Pertunjukan malam yang spektakuler ini diakhiri dengan Pikachu yang menaiki pesawat, melambangkan Pikachu's Air Adventure dan menandai berakhirnya Pikachu's Indonesia Journey, memberikan penggemar sebuah perpisahan yang hangat.

VIDI, Isyana Sarasvati, dan JKT48 memberikan penampilan yang memukau bersama Pokémon, menciptakan momen yang tak terlupakan bagi para penggemar di Indonesia. Mereka tidak hanya membawakan beberapa lagu populer mereka, tetapi juga menampilkan gerakan tarian bersama Pokémon, menambah keseruan dan keceriaan festival. Dalam penampilan spesial dengan JKT48, Pikachu tampil di atas panggung mengenakan kostum yang sama dengan mereka dan menghadirkan sentuhan unik nan menggemaskan. Penampilan spesial ini memperlihatkan sinergi antara musik dan Pokémon yang menawarkan pengalaman hiburan sempurna bagi penonton.

Festival ini sukses menarik ribuan peserta selama dua hari pelaksanaannya, yang tercermin dari total penjualan tiket untuk acara Pokémon GO. Lebih dari 19.000 tiket terjual selama dua hari, menegaskan popularitas Pokémon yang terus berkembang di Indonesia dan menyoroti keberhasilan festival dalam menyatukan penggemar dari seluruh penjuru negeri.

Keberhasilan luar biasa dari Pikachu's Indonesia Journey menandai mulainya rangkaian acara Pokémon yang lebih luas dan menarik di Indonesia. Acara pameran mall di PIK Avenue saat ini masih berlangsung dan mengajak para penggemar untuk menikmati acara ini hingga 29 September 2024 mendatang. Memanfaatkan momentum ini, The Pokémon Company juga telah menyiapkan serangkaian aktivitas menarik, dimulai dengan Pokémon Festival 2024 yang sangat dinantikan dan siap memeriahkan musim liburan mendatang.

Pokémon Festival 2024 akan berlangsung mulai dari 6 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, di Central Park Mall, Neo Soho Mall, dan Tribeca Park, Jakarta. Acara ini menawarkan berbagai aktivitas dan hiburan bertema Pokémon untuk memeriahkan festival penutupan tahun ini.

Sorotan utama di Pokémon Festival 2024 adalah Pameran Patung Pokémon dan Pokémon Illumination Park di Tribeca Park, yang menampilkan taman dengan dekorasi lampu menarik serta ornamen Pokémon.

Selain itu, acara ini juga akan menyajikan berbagai aktivitas Pokémon TCG, termasuk pameran karya ilustrator asal Indonesia dan ilustrator terkenal dunia pada kartu Pokémon, serta sesi belajar dan bermain untuk memperkenalkan Pokémon Trading Card Game.

Pengunjung juga dapat menikmati Parade & Tari Pokémon dengan Pikachu berkostum Santa, di mana Eevee, Piplup, serta Trio Paldea (Sprigatito, Fuecoco, Quaxly) dan Trio Galar (Grookey, Scorbunny, Sobble) akan ditampilkan untuk pertama kalinya di Indonesia, bersama berbagai perayaan bertema Pokémon lainnya sepanjang acara.

Selama acara berlangsung, pengunjung juga dapat membeli berbagai merchandise resmi bertema Pokémon, menikmati Pokémon Photo Spot & Dekorasi yang menghiasi area di dalam Central Park Mall, serta berpartisipasi dalam Stamp Rally Activity untuk mendapatkan hadiah menarik. Anak-anak di bawah usia tujuh tahun juga dapat bergabung dalam penampilan tari Pokémon Kids TV, area mewarnai Pokémon, area anime Pokémon Anime Corner, dan zona kegiatan anak yang dirancang untuk mengasah kreativitas anak-anak. Kegiatan-kegiatan ini memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus mendorong perkembangan kreativitas talenta muda.

"Kami sangat senang dapat melanjutkan perjalanan ini dengan lebih banyak acara menarik, dimulai dengan Pokémon Christmas Adventure yang akan segera hadir. Kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman baru dan unik yang memikat, sehingga dapat melibatkan penggemar di Indonesia dengan cara yang lebih menyenangkan," tutup Akiko Tsuda.

Tetap ikuti informasi terkini, karena Pokémon akan terus menghadirkan pengalaman magis bagi para penggemar di Indonesia!

Apa itu The Pokémon Company?

The Pokémon Company didirikan untuk mengelola brand Pokémon. Saat ini, perusahaan mengembangkan dan memproduksi video game, yang merupakan asal mula Pokémon, serta permainan kartu koleksi, serial animasi TV dan film, merchandise, promosi bersama, acara, dan Pokémon Center, toko Pokémon yang dikelola secara langsung.

Apa itu Pokémon?

Pokémon adalah makhluk menarik yang menyimpan banyak misteri. Pokémon dimulai dengan video game "Pokémon Red Version" dan "Pokémon Green Version" yang diluncurkan di Jepang pada tahun 1996 untuk platform Game Boy. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan Pokémon adalah kesenangan dalam menangkap dan membesarkan Pokémon sebagai koleksi, serta kesempatan yang diciptakan Pokémon untuk berkomunikasi melalui pertukaran dengan pemain lain atau bersaing melawan mereka. Kini, berkat ekspansinya yang luar biasa ke berbagai bidang seperti permainan kartu koleksi, anime TV, film, aplikasi, merchandise, dan banyak lagi, Pokémon telah menjadi nama yang dikenal dan dicintai di seluruh dunia.

Tentang Pikachu's Indonesia Journey

Indonesia, negeri dengan banyak misteri.

Mengikuti ideal dari proyek Pokémon Air Adventure yang bertujuan mendekatkan orang-orang dan tempat-tempat, Pikachu's Indonesia Journey diciptakan dengan tujuan membuat perjalanan di Indonesia semakin berkesan, dengan menjelajah bersama Pikachu.

Dimulai dengan pesawat baru Pikachu Jet GA yang menghubungkan langit Indonesia, berbagai proyek akan menampilkan Pikachu dan teman-temannya di berbagai tempat di seluruh Indonesia untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan.

Sama seperti Pikachu yang menemukan keajaiban Indonesia melalui perjalanannya, inisiatif-inisiatif ini dimaksudkan sebagai kesempatan bagi banyak orang untuk merasakan keajaiban yang ditawarkan Indonesia, dan untuk semakin banyak orang jatuh cinta pada Indonesia dan Pokémon.

