Konferensi Bisnis Hikvision Sukses Digelar di Bangkok, Tampilkan Berbagai Inovasi AIoT untuk Layanan Bisnis Cerdas

Vivianna Wong, President, Hikvision Pan Asia Pacific, membuka acara dan menekankan komitmen Hikvision dalam mendukung bisnis melalui kolaborasi terbuka serta solusi AIoT inovatif. "Kami selalu berkomitmen untuk berkembang bersama para mitra bisnis. Komitmen ini tecermin dari tema acara tahun ini—Thriving Business," ujar Wong.

Ajang ini juga menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, termasuk Dr. Jonathan Reynolds dari University of Oxford yang membahas masa depan dunia bisnis. Dua sesi diskusi panel mempertemukan para pemimpin industri untuk membahas topik keberlanjutan di sektor-sektor yang tengah berkembang serta penerapan praktis solusi ritel berbasiskan AI.

Dampak nyata: kisah sukses di pasar global

Sebagai salah satu sesi utama, sejumlah klien dari berbagai negara ikut membagikan kisah suksesnya. Perusahaan dari sejumlah sektor—mulai dari pengembang properti, jaringan ritel, penyedia solusi teknik, hingga operator parkir—memaparkan peran dari solusi AIoT Hikvision yang telah memberikan hasil praktis. Sejumlah manfaat yang diperoleh klien meliputi optimalisasi pengelolaan gedung, peningkatan keamanan di gerai ritel dan pencegahan kerugian, terobosan dalam pengelolaan parkir, serta efisiensi energi yang luar biasa.

Berbagai contoh nyata ini membuktikan bahwa transformasi digital bukan hanya konsep masa depan, melainkan kenyataan yang telah memberikan manfaat pada saat ini. Mulai dari sistem HVAC berbasiskan AI yang menghemat konsumsi energi perkantoran hingga solusi ritel cerdas yang meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus efisiensi operasional, manfaat AIoT kini terasa di berbagai industri. Keberagaman peserta acara—berasal dari berbagai benua—juga mencerminkan pemanfaatan solusi bisnis cerdas yang semakin marak.

Kelanjutan transformasi bisnis

Saat acara ditutup, pesan utamanya jelas: masa depan dunia bisnis terletak pada penerapan cerdas teknologi AIoT, didukung kolaborasi terbuka dan inovasi bersama.

Lewat ajang "Shaping Intelligence 2025 – Commercial Summit", Hikvision memperkuat statusnya sebagai mitra tepercaya dalam transformasi digital di seluruh dunia. Para peserta acara meninggalkan Bangkok dengan inspirasi, wawasan baru, serta panduan praktis untuk mendorong inisiatif inovasi.

