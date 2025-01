Lazada dan Peak3 Bentuk Usaha Patungan Baru dalam Bidang Asuransi Digital di Asia Tenggara

Dengan platform orkestrasi asuransi SaaS Peak3 dan kolaborasi dengan perusahaan asuransi terkemuka, JV baru ini melengkapi ekosistem lokal Lazada dengan layanan asuransi inovatif, nyaman, dan terjangkau. Ekosistem ini juga akan menghubungkan sekitar 160 juta pengguna aktif dan lebih dari satu juta penjual aktif setiap bulan.

Visi Besar dan Kesuksesan pada Tahap Awal

Usaha patungan ini memperluas kapabilitas Lazada di luar bisnis inti eCommerce dengan mengintegrasikan berbagai jenis program asuransi dalam ekosistemnya. Maka, pelanggan Lazada mudah memperoleh layanan proteksi asuransi lewat aplikasi dan situs Lazada, sedangkan pihak penjual mendapatkan layanan proteksi sesuai kebutuhan untuk melindungi bisnis. Integrasi tersebut membangun ekosistem yang suportif bagi semua pengguna, serta berkontribusi terhadap visi Lazada untuk menjadi platform gaya hidup yang lengkap.

Berkolaborasi dengan perusahaan asuransi lokal dan global, seperti AIA, Astra, Income Insurance, MSIG, serta Sompo, Peak3 dan Lazada segera menawarkan beragam portofolio asuransi, mulai dari asuransi properti & kerugian, asuransi kecelakaan dan kesehatan, serta asuransi jiwa. Sebagai langkah awal, Peak3 dan Lazada berfokus mengembangkan asuransi lekatan (embedded insurance), termasuk proteksi gawai dan alat elektronik, serta proteksi tanggung jawab produk (product liability) yang melindungi pelanggan dan barang-barang yang telah dibeli. Selain itu, opsi asuransi marketplace, seperti asuransi mobil, kecelakaan, dan perjalanan, memproteksi pelanggan ketika menjalani kehidupan sehari-hari.

Bill Song, Group CEO, Peak3, berkata: "Kami gembira berkolaborasi dengan Lazada dalam JV ini, serta membagikan teknologi dan keahlian kami dari JV serupa yang terjalin dengan Grab, Klook, dan Carro. Lazada memiliki ekosistem dan jangkauan yang luar biasa. Kami bahkan telah memperoleh respons pasar yang sangat positif."

Sejak terbentuk pada Agustus 2024, kolaborasi ini telah menjangkau 12 layanan asuransi di enam negara—Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Hingga kini, lebih dari lima juta polis asuransi telah diterbitkan, rata-rata mencapai lebih dari 70.000 polis per hari.

Satu Platform Teknologi Orkestrasi Asuransi Berskala Regional

Unsur utama di balik kolaborasi ini adalah platform orkestrasi asuransi SaaS dari Peak3. Platform ini menjadi solusi fleksibel yang menyatukan kegiatan operasional asuransi untuk berbagai lini produk asuransi, serta mempermudah integrasi dengan ekosistem Lazada dan perusahaan asuransi.

David Zheng, Lazpay Head of Product, Insurance and Digital Goods, Lazada, berkata: "Platform Peak3 mendukung kami untuk memperluas kapabilitas dan layanan produk asuransi demi mewujudkan pengalaman yang lebih holistis bagi pengguna. Dalam waktu kurang dari satu tahun, layanan tersebut segera hadir di enam pasar dan menawarkan lebih dari 12 layanan asuransi, serta menerbitkan lebih dari dua juta polis asuransi per bulan. Lewat kolaborasi ini, kami akan mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik, sebab berbagai produk dan layanan terkait akan dikelola secara terpusat pada satu platform."

Sejumlah keunggulan platform Peak3:

Implementasi Cepat di Berbagai Negara : Produk-produk baru dapat diluncurkan dalam hitungan minggu melalui konfigurasi, dioptimalkan untuk skalabilitas dan mudah digunakan kembali di berbagai negara.

: Produk-produk baru dapat diluncurkan dalam hitungan minggu melalui konfigurasi, dioptimalkan untuk skalabilitas dan mudah digunakan kembali di berbagai negara. Layanan Asuransi Komprehensif dan Inovatif : Mendukung seluruh spektrum produk asuransi, dari asuransi mikro hingga asuransi konvensional, serta layanan parametric yang semakin meningkatkan fleksibilitas dan menawarkan layanan proteksi sesuai kebutuhan.

: Mendukung seluruh spektrum produk asuransi, dari asuransi mikro hingga asuransi konvensional, serta layanan yang semakin meningkatkan fleksibilitas dan menawarkan layanan proteksi sesuai kebutuhan. Integrasi API yang Simpel : Mempermudah konektivitas perusahaan asuransi pada berbagai sistem inti, serta memperlancar pengalaman pelanggan dan berkinerja dengan optimal pada periode sibuk ( peak sales ).

: Mempermudah konektivitas perusahaan asuransi pada berbagai sistem inti, serta memperlancar pengalaman pelanggan dan berkinerja dengan optimal pada periode sibuk ( ). Optimalisasi yang Didukung Data: Menyediakan analisis seketika dan pengetesan A/B untuk mengoptimalisasi produk dan pengalaman pelanggan dengan dukungan data.

Masa Depan: Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Pembangunan Berkelanjutan

JV baru ini mencerminkan komitmen bersama Peak3 dan Lazada dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan lewat asuransi digital dan asuransi lekatan. JV ini juga meningkatkan akses dan keterjangkauan produk asuransi bagi penduduk yang belum terproteksi. Lewat layanan inklusif yang segera dilansir, seperti asuransi dengan premi bernilai lebih kecil (fractionalized premium) dan opsi pembayaran fleksibel, pelanggan lebih mudah memperoleh layanan proteksi penting dengan beban finansial yang lebih rendah.

Setelah mencapai kesuksesan pada tahap awal, beragam inisiatif yang tengah dijalankan ini akan meningkatkan ekosistem asuransi Lazada sekaligus pengalaman pelanggan. Inisiatif tersebut mencakup kemudahan bagi pengguna Lazada untuk mengakses polis asuransi dan layanan setelah pembelian produk secara langsung melalui aplikasi Lazada. Sejumlah teknologi canggih Peak3, seperti rekomendasi produk yang didukung AI, asesmen pintar atas klaim asuransi, serta layanan pelanggan yang didukung AI, kelak semakin mempermudah aktivitas operasional dan pengalaman pelanggan.

Lebih lagi, Peak3 dan Alibaba, induk usaha Lazada, juga mengeksplorasi berbagai peluang lain bersama unit-unit bisnis Alibaba International Digital Commerce. Targetnya adalah menggerakkan inovasi, memperluas akses, dan menyediakan solusi asuransi lengkap bagi pelanggan di seluruh dunia.

Tentang Peak3

Peak3 menawarkan sistem inti SaaS, orkestrasi, dan teknologi AI untuk industri asuransi global. Melayani lebih dari 50 perusahaan asuransi, MGAs, dan pihak perantara asuransi dalam segmen asuransi jiwa, kesehatan, serta P&C, Peak3 mempercepat pertumbuhan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Informasi lebih lanjut tentang Peak3: www.peak3.com

Tentang Lazada Group

Lazada Group adalah pionir platform eCommerce di Asia Tenggara. Selama 12 tahun terakhir, Lazada mempercepat kemajuan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam melalui perdagangan dan teknologi. Saat ini, ekosistem Lazada yang terus berkembang dan menghubungkan 160 juta pelanggan dengan lebih dari satu juta penjual aktif setiap bulan yang bertransaksi dengan aman dan nyaman melalui saluran pembayaran terpercaya, serta menerima paket melalui jaringan logistik lokal yang telah menjadi yang terbesar di kawasan ini.

SOURCE Peak3