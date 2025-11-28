Lenovo Neptune Dukung Sistem HPC & AI yang Paling Ramah Lingkungan dan Paling Efisien di Dunia, Hemat Energi Hingga 40%

Lenovo menduduki peringkat pertama dalam daftar Top500 Supercomputers dan Green500

Sistem Neptunus menghilangkan panas hingga 100% dan mencapai 1,1 PUE

Pendinginan air hangat beroperasi hingga ~45 ° C sehingga tidak memerlukan air dingin

JAKARTA, Indonesia, 28 Nov. 2025 /PRNewswire/ -- Hari ini Lenovo mengumumkan perluasan teknologi pendingin cair Neptune di portofolio pusat datanya dan memajukan infrastruktur berkelanjutan untuk era AI. Dirancang untuk memenuhi peningkatan kebutuhan komputasi dan energi di pusat data modern, Lenovo Neptune memungkinkan server beroperasi dengan daya sekitar 40% lebih hemat dibanding sistem berpendingin udara, sehingga memastikan kinerja yang konsisten sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Lenovo terus memperkuat kepemimpinannya di bidang komputasi hemat energi. Lenovo menduduki peringkat ke-1 dalam daftar Top500 dan Green500 pada bulan November 2025 berkat dukungan signifikan dari super komputer berkemampuan Neptunus yang menghasilkan kinerja kelas dunia dengan keberlanjutan yang terdepan di industri ini.

Cara Pendinginan untuk Era AI

IDC & Lenovo CIO Playbook 2025 menyoroti peningkatan keberlanjutan sebagai prioritas teratas dalam bisnis. Seiring percepatan penggunaan AI, pusat data menghadapi tekanan termal dan tekanan kinerja yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat kepadatan komputasi dan penggunaan energi yang meningkat. Pendingin udara tradisional sudah tidak memadai untuk mengatasi panas yang dihasilkan oleh sistem AI modern.

Teknologi Neptune Direct Water-Cooling (DWC) dari Lenovo mengatasi masalah ini dengan cara mengalirkan air hangat langsung ke node sistem untuk menghilangkan panas dari CPU, GPU, dan memori. Tidak seperti sistem air dingin yang beroperasi pada suhu sekitar 18 °C, Neptunus memungkinkan suhu cairan pendingin hingga ~45 °C sehingga tidak memerlukan pendingin, mengurangi ketergantungan pada Unit Pengolahan Udara, dan memastikan selubung termal yang stabil untuk beban kerja AI dan HPC.

Dibuat berdasarkan inovasi selama lebih dari sepuluh tahun dan ratusan hak paten, sistem Neptunus generasi keenam ini menampilkan arsitektur pendingin cangih dengan menggunakan air. Sistem ini dirancang untuk mendukung kepadatan rak lebih tinggi dan memungkinkan pengoperasian yang efisien tanpa pendingin udara khusus. Sasis pendingin cairan vertikal yang baru ini menghasilkan komputasi lebih cepat dalam sistem 100% berpendingin cairan yang ringkas sehingga tidak memerlukan kipas yang boros daya dan mengurangi penggunaan energi di seluruh pusat data.

Memajukan Visi Emisi Nol Bersih Lenovo

Misi Lenovo mencapai kemajuan menuju emisi karbon nol bersih selambatnya tahun 2050 (ditegaskan oleh Science Based Targets initiative (SBTi)), memajukan pengurangan emisi jangka panjang melalui penggunaan energi terbarukan, desain produk yang efisien, dan pengoperasian pusat data yang lebih berkelanjutan. Teknologi Neptunus adalah bagian integral dari proses ini dan menghasilkan pengurangan penggunaan daya listrik yang nyata di pusat data dan mendukung pelanggan mencapai tujuan keberlanjutan tanpa mengorbankan kinerja AI.

Memenuhi Permintaan Global Terhadap Infrastruktur Data yang Berkelanjutan

Didorong oleh lonjakan permintaan terhadap AI, komputasi awan, dan layanan digital canggih, pusat data di seluruh Asia Pasifik berkembang cepat dan demikian pula kebutuhan daya listriknya. Penggunaan listrik di wilayah ini diperkirakan akan meningkat dari 320 terawatt-jam pada tahun 2024 menjadi 780 terawatt-jam pada tahun 2030.

"Di Asia Pasifik, berbagai perusahaan mencari infrastruktur AI yang kuat sekaligus pada dasarnya lebih hemat energi. Neptunus memberikan manfaat tersebut kepada pelanggan kami. Kepemimpinan Lenovo di Top500 dan Green500 membuktikan dampak nyata dari inovasi ini. Seiring perkembangan AI, solusi yang menggabungkan kinerja dengan penggunaan energi secara bertanggung jawab akan menentukan era pertumbuhan digital selanjutnya. Inilah yang ditawarkan oleh Lenovo," kata Kumar Mitra, Executive Director Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) Asia Pasifik Tengah dan Australia & Selandia Baru.

Kinerja Berkelanjutan Dalam Skala Besar

Lenovo terus memajukan infrastruktur siap AI yang berkelanjutan melalui ekosistem Neptunus, yang mengintegrasikan pendingin air hangat Direct-to-Node, Rear Door Heat Exchangers, dan Thermal Transfer Modules pada desain siklus tertutup yang sangat efisien. Pendingin hangat mengalir melalui pelat dingin presisi pada komponen utama, naik sekitar 10-15 °C sebelum mengalihkan panas melalui siklus fasilitas terpisah untuk digunakan kembali sehingga tidak memerlukan air dingin namun mampu mempertahankan kinerja yang stabil. Dipadukan dengan ThinkSystem dan server ThinkAgile Lenovo, Neptune membantu pelanggan mengurangi penggunaan daya listrik dan TCO sekaligus mendukung beban kerja AI dan HPC yang andal dan berdensitas tinggi.

ThinkSystem SR780a Lenovo didukung oleh Lenovo Neptune dan menunjukkan bagaimana pendinginan air hangat memberikan manfaat efisiensi yang nyata. Sistem ini telah mencapai Power Usage Effectiveness (PUE) 1.1, pencapaian yang penting dalam hal efisiensi pusat data. PUE menandakan seberapa banyak daya listrik yang digunakan untuk komputasi dibanding pendinginan. Skor sempurna adalah 1,0. PUE 1.1 berarti daya listrik 0,1 watt digunakan untuk pendinginan. Tingkat ini sangat sulit dicapai pada sistem berpendingin udara.

Lenovo telah memberikan dampak yang terukur untuk beberapa beban kerja yang terberat di dunia. Misalnya di DreamWorks Animation, sistem HPC bertenaga Neptunus menghasilkan peningkatan kinerja sebesar 20% sekaligus mengurangi kebutuhan pendinginan. Teknologi ini juga dipercaya di seluruh Asia Pasifik oleh berbagai lembaga meteorologi terkemuka di Korea dan Malaysia, universitas, organisasi penelitian, dan pembuat konten digital. Penggunaan teknologi ini oleh kalangan luas menegaskan kemampuan Neptunus dalam mendukung beban kerja AI dan HPC yang beragam dan berkepadatan tinggi secara efisien dan andal.

Teknologi yang telah digunakan di beberapa superkomputer paling hemat energi di dunia ini semakin memperkuat posisi Lenovo sebagai pemimpin komputasi yang bertanggung jawab. Neptunus adalah pendukung utama terhadap tujuan Lenovo yang lebih luas, yakni membantu pelanggan membangun infrastruktur siap AI yang kuat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

