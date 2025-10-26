"Light and Moon Together": China Huadian Corporation (CHD) Rayakan Festival Pertengahan Musim Gugur di Asia Tenggara

Di Indonesia, Bukit Asam Power Company, bagian dari CHD, menggelar malam budaya yang meriah dengan mempertemukan karyawan Tiongkok dan Indonesia, serta para guru dan siswa. Acara tersebut diisi dengan pertunjukan seni, permainan interaktif, dan kegiatan pertukaran budaya yang penuh kehangatan. Salah satu momen paling berkesan adalah tarian bertema "Palace of the Moon" yang memadukan keindahan seni Tiongkok dengan sentuhan lokal Indonesia.

Di Pembangkit Listrik Celukan Bawang di Bali, Indonesia, para karyawan ikut merasakan suasana perayaan dengan membuat kerajinan tradisional — mulai dari seni potong kertas hingga pembuatan kue bulan. Meski karyawan asal Tiongkok jauh dari kampung halaman, kegiatan ini menciptakan suasana akrab dan hangat di tempat kerja, dipenuhi tawa dan semangat kebersamaan.

Di Kamboja, tim di Pembangkit Listrik Lower Stung Russei Chrum dan Sihanoukville mengadakan lokakarya pembuatan lampion dan pembacaan puisi. Lampion buatan tangan menyala di malam hari sebagai simbol persatuan, rasa syukur, dan harapan bersama untuk masa depan.

Di Vietnam, Pembangkit Listrik Duyen Hai II mengajak anak-anak, guru, dan orang tua dari Taman Kanak-Kanak Ngoc Linh dalam sebuah perayaan. Mereka membuat kue bulan, berbagi cerita, dan belajar tentang tradisi Festival Pertengahan Musim Gugur — mempererat hubungan lintasbudaya dan bahasa.

Melalui perayaan di berbagai negara Asia Tenggara, CHD menunjukkan bahwa persahabatan dan kehangatan dapat melintasi jarak, serta menyatukan semua orang di bawah cahaya bulan yang sama.

