LIXIL Raih Pencapaian Penting, Tingkatkan Sanitasi dan Kebersihan bagi 103 Juta Orang di Seluruh Dunia

Sanitasi dan kebersihan masih menjadi salah satu tantangan global paling mendesak. Sekitar 3,4 miliar orang[2] masih belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang dikelola secara baik, termasuk 354 juta orang[3] yang masih melakukan buang air besar sembarangan. Selain itu, sekitar 1,7 miliar orang[4] belum memiliki layanan kebersihan dasar di rumah. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemanusiaan: lebih dari 1.000 anak di bawah usia lima tahun meninggal setiap hari akibat penyakit yang disebabkan oleh air minum tidak aman, sanitasi yang buruk, dan kondisi kebersihan yang tidak memadai.

Kegagalan sistemik ini menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar dolar setiap tahun akibat penurunan produktivitas dan meningkatnya biaya layanan kesehatan. Namun dibalik itu terdapat peluang yang belum dimanfaatkan, setiap investasi sebesar US$1 di sektor sanitasi dapat menghasilkan pengembalian ekonomi hingga lima kali lipat .

Pencapaian LIXIL ini merupakan hasil pengiriman lebih dari 10 juta toilet dan produk kebersihan untuk tangan SATO ke 59 negara dan kawasan. Melalui pembentukan model bisnis sosial dan upaya melayani komunitas yang minim akses kesolusi sanitasi dan kebersihanyang terjangkau serta inovatif, SATO milik LIXIL berhasil mengembangkan pasar sanitasi di Afrika dan Asia. Dengan jangkauan utama di Afrika Sub-Sahara serta Asia Selatan dan Asia Tenggara, inisiatif SATO tidak hanya menjangkau rumah tangga, tetapi juga memperluas dampaknya di tingkat komunitas melalui berbagai fasilitas non-rumah tangga yang krusial, termasuk sekolah dan fasilitas layanan kesehatan, termasuk yang paling baru di lingkungan kemanusiaan seperti kamp pengungsian.

"Menjangkau 103 juta orang bukanlah garis akhir, melainkan bukti kuat bahwa sektor swasta memainkan peran penting dalam menjawab isu global yang mendesak," ujar Kinya Seto, CEO LIXIL.

"Meski LIXIL dikenal melalui inovasi kelas premium, kami juga bangga atas solusi SATO kami yang terjangkau. Melalui pembentukan model usaha sosial, kami berupaya menjawab tantangan sanitasi dan kebersihan dalam skala luas, tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga memberdayakan keluarga dengan rasa aman dan ketenangan yang mereka butuhkan untuk membangun mata pencaharian dan mencapai kesejahteraan.

Perjalanan kami adalah proses pembelajaran dan kolaborasi. Kami berterima kasih kepada keluarga dan para mitra yang telah menerima solusi kami di rumah dan komunitas mereka. Menyaksikan secara langsung bagaimana toilet sederhana yang aman dapat memulihkan martabat dan meningkatkan kualitas hidup semakin memperkuat komitmen kami. Peran kami adalah menjadi katalis, mendukung ketangguhan serta potensi setiap komunitas yang kami jangkau."

Kekuatan Kolaborasi

Melalui kolaborasi dengan beragam mitra termasuk pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan pelaku sektor swasta, LIXIL berfokus menciptakan pasar sanitasi yang tangguh dan berkelanjutan di berbagai perekonomian global serta komunitas pedesaan. Salah satu fondasi utama kemajuan ini adalah kemitraan "Make a Splash!" bersama UNICEF, yang merupakan kemitraan shared value global pertama UNICEF di bidang air, sanitasi, dan Kebersihan(WASH), sekaligus yang pertama dengan perusahaan asal Jepang.

Kolaborasi ini memadukan keahlian LIXIL dalam pengembangan produk dan rantai pasok dengan kekuatan UNICEF dalam program sanitasi serta perubahan perilaku melalui edukasi komunitas. Kemitraan ini memberdayakan ekosistem yang kuat dan berkelanjutan, yang terdiri dari wirausaha lokal dan tukang bangunan, tenaga kesehatan komunitas, produsen, hingga peritel, untuk memastikan akses sanitasi dan kebersihan bagi semua.

Menuju 2030 dengan Komitmen yang Terus Berkembang

"Menjangkau 100 juta orang merupakan pencapaian yang signifikan, membawa dampak bagi individu dan komunitas, sekaligus menjadi titik transisi yang penting," ujar Erin McCusker, Leader of SATO.

"Target global untuk mencapai akses universal terhadap sanitasi dan kebersihan yang aman pada 2030 menuntut percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami memandang sanitasi sebagai fondasi untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan lainnya. Target LIXIL pada 2030 yang akan datang hendak menegaskan komitmen kami dalam menghadirkan inovasi sektor swasta dan model berbasis pasar yang esensial untuk mewujudkan hunian yang lebih baik bagi semua orang di mana pun."

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai inisiatif LIXIL di bidang sanitasi dan kebesihan, silakan kunjungi di sini.

KONTAK: [email protected]

SOURCE Lixil