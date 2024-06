MANCHESTER CITY JALIN KEMITRAAN GLOBAL SELAMA BEBERAPA TAHUN DENGAN JINKOSOLAR

Pada Triwulan I-2024, JinkoSolar telah menjual panel surya dengan volume 230 GW di seluruh dunia. Maka, satu dari delapan panel surya yang terpasang di seluruh dunia adalah produk JinkoSolar.

Lewat kolaborasi ini, JinkoSolar akan melibatkan penggemar Man City di seluruh dunia untuk mempromosikan pemanfaatan tenaga surya lewat produk inovatifnya yang sukses memenangkan penghargaan. JinkoSolar juga akan mengedukasi para penggemar tentang peran mereka dalam transisi menuju masa depan yang berkelanjutan.

JinkoSolar pun akan mendukung rencana Man City untuk mengembangkan fasilitas pelatihannya, City Football Academy, sebagai salah satu produsen energi terbarukan yang terbesar di cabang olahraga sepakbola. Dilansir pada awal tahun ini, proyek tersebut menjadi unsur penting dalam target Manchester City mencapai kegiatan operasional yang nol karbon pada 2030.

Sebagai pemimpin energi terbarukan dan dunia olahraga, kolaborasi ini akan menjadi salah satu contoh terbaik dalam transisi menuju solusi energi terbarukan. Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan ekspansi global JinkoSolar sehingga mempercepat jangkauan pasar pada segmen bisnis dan konsumer di seluruh dunia.

Kaitlyn Beale, Vice-President, Global Partnerships Sales, City Football Group, berkata: "Kami gembira mengumumkan kolaborasi global yang baru bersama JinkoSolar. Manchester City dan JinkoSolar adalah dua pemimpin di bidangnya masing-masing yang selalu mengutamakan inovasi. Kedua pihak juga berkomitmen menciptakan perubahan positif dalam jangka panjang dan mendukung kehidupan yang lebih baik. Maka, kami menyambut baik peran JinkoSolar dalam mendukung pencapaian target Man City untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan."

Gener Miao, Chief Marketing Officer, JinkoSolar, berkata: "Kami gembira mengumumkan kolaborasi penting antara JinkoSolar dan Manchester City Football Club. Kolaborasi ini menyatukan dua pemimpin di bidangnya masing-masing. Kolaborasi unggulan ini melibatkan berbagai pencapaian dalam dunia olahraga dan energi terbarukan sehingga menjadi basis untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan."

Tentang Manchester City Football Club:

Manchester City FC berdiri pada 1880 dengan nama St Mark's West Gorton. Nama ini resmi berganti menjadi Manchester City FC pada 1894. Bermarkas di Etihad Campus, fasilitas Manchester City mencakup Etihad Stadium berkapasitas 53.500 orang, Joie Stadium berkapasitas 7.000 orang, serta City Football Academy, sebuah sarana olahraga, pelatihan, dan pengembangan bakat untuk tim sepakbola pria, wanita, serta akademi Manchester City.

Dengan gelar "Most Valuable Football Club Brand" di dunia oleh Brand Finance, Manchester City FC saat ini sedang mengembangkan pengalaman terbaik untuk para fans, serta tempat hiburan dan rekreasi yang tersedia sepanjang tahun di Etihad Campus. Manchester City berkomitmen untuk bertanggung jawab secara sosial, serta menjamin adanya kesetaraan, keberagaman, dan inklusi dalam proses pengambilan keputusan serta budaya dan praktik kerja.

Informasi lebih lanjut: www.mancity.com

Tentang Jinko Solar

Jinko Solar Co., Ltd. (disingkat "JinkoSolar", kode saham: 688223) adalah perusahaan ternama di dunia yang menyediakan teknologi tenaga surya yang sangat inovatif. JinkoSolar menjalankan sebuah misi, yakni "mengubah portofolio energi dan bertanggung jawab mewujudkan masa depan yang berkelanjutan".

Produk JinkoSolar terjual di lebih dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia, serta melayani lebih dari 3.000 klien. Pada Triwulan I-2024, JinkoSolar sukses mempertahankan status sebagai pemimpin pasar global dengan volume penjualan panel surya terbesar selama lima tahun. Volume penjualan kumulatif JinkoSolar tercatat lebih dari 230 GW. JinkoSolar merupakan perusahaan terkemuka yang ikut merumuskan beragam kerangka kerja internasional, termasuk B20, serta bergabung dalam "RE100 green initiative" pada 2019.

JinkoSolar terdaftar dalam papan perdagangan saham "STAR Board" di Bursa Efek Shanghai pada 2022, sedangkan JinkoSolar Holding Co., Ltd., pemegang saham pengendali JinkoSolar secara tidak langsung, terdaftar di Bursa Efek New York pada 2010.

Informasi lebih lanjut: https://www.jinkosolar.com/en

