Mazda MX-30 : Mobil Listrik Pertama Mazda, Manifestasi Dari Sebuah Idealisme

Rp. 860.000.000,- (termasuk perangkat wall-charger dan portable-charger, tidak termasuk biaya pasang) Pilihan Premium Colour akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 4.000.000,-

1. Soul Red Crystal Metallic with Black Side Panels and Roof (Premium Colour) 2. Zircon Sand Metallic with Black Side Panels and Roof 3. Ceramic Metallic with Black Side Panels and Roof 4. Ceramic Metallic 5. Polymetal Grey Metallic (Premium Colour) 6. Jet Black Mica 7. Machine Grey Metallic (Premium Colour) 8. Arctic White