MEDIPEEL Kian Gencar Berekspansi Global dengan Menggelar "Pop-Up Store" Skala Besar di Thailand

Setelah membangun jaringan ritel yang kuat di Jepang dan Eropa, MEDIPEEL kini mendorong pertumbuhan global dengan menargetkan pasar-pasar utama di Asia. Lewat pop-up store di Central World, berlangsung hingga 30 Januari 2026, MEDIPEEL memanfaatkan momentum musim liburan yang melibatkan arus pengunjung lebih dari 300.000 orang setiap hari. Pada 27 Desember hingga 2 Januari, MEDIPEEL akan menggelar "MEDIPEEL Brand Week" untuk mempromosikan produk unggulan, membagikan sampel produk, dan mengadakan berbagai kegiatan interaktif guna meningkatkan pengalaman pelanggan dan loyalitas merek.

MEDIPEEL juga membuka pop-up store lain di Siam Center, pusat gaya hidup anak muda di Bangkok. Bekerja sama dengan Tops Thailand, program pre-launch ini membangun profil merek MEDIPEEL sebelum berekspansi ke gerai ritel resmi. Kedua pop-up store tersebut menampilkan desain khas MEDIPEEL yang elegan dan klinis, sedangkan pop-up store di Central World menghadirkan visual menarik yang mencerminkan pesona Thailand.

Selain program offline, MEDIPEEL turut memperkuat strategi omnichannel di Asia Tenggara. Untuk itu, MEDIPEEL mengembangkan jaringan distribusi offline melalui Guardian Malaysia, jaringan apotek terbesar di negara tersebut, serta memperluas jangkauan digital lewat media sosial lokal, live commerce, dan kolaborasi dengan influencer untuk mempererat hubungan dengan konsumen lokal.

Seorang perwakilan MEDIPEEL mengatakan, "Pop-up store di Central World bukan sekadar pameran, namun juga platform untuk menunjukkan keahlian teknologi dan profesionalisme kami sebagai merek K-derma terdepan di pasar global. Melalui kolaborasi dengan Shinsegae Hyperground, kami akan memperkuat jaringan distribusi internasional dan terus berkembang sebagai merek perawatan kulit premium yang mengedepankan kepercayaan dan inovasi."

MEDIPEEL merupakan merek utama SKINIDEA, anak usaha MDP Holdings (CEO, Michael Chung), salah satu perusahaan portofolio Morgan Stanley PE Asia (MSPEA). SKINIDEA menawarkan produk inovatif yang menggabungkan bahan premium dan teknologi dermatologis yang telah dipatenkan. Mengekspor produk ke lebih dari 75 negara di seluruh dunia, SKINIDEA mengembangkan solusi perawatan kulit berperforma tinggi melalui riset dan uji klinis lengkap untuk memberikan hasil yang instan sekaligus tahan lama untuk berbagai jenis kulit.

