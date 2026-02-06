MEGC Hidrogen Tipe 4 Pertama di Tiongkok Resmi Diproduksi

Teknologi Inti untuk Solusi Penyimpanan dan Pengiriman Hidrogen Kelas Dunia

MEGC hidrogen Tipe 4 berukuran 20 kaki ini memadukan sumber daya teknologi global CIMC-Hexagon dengan kekuatan manufaktur lokal. Produk tersebut menggunakan silinder komposit Tipe 4 yang memiliki kapasitas penyimpanan tinggi, bobot ringan, fleksibilitas modular, serta tingkat keselamatan yang lebih baik. Dengan tekanan operasional 38 MPa, konfigurasi standar kontainer 40 kaki mampu menyimpan lebih dari satu ton hidrogen.

MEGC ini memenuhi standar internasional, termasuk ADR 6.8 dan TPED (2010/35/EU), serta mematuhi regulasi transportasi global. Produk ini cocok untuk transportasi darat, kereta api, dan jalur perairan darat, serta menjawab kebutuhan logistik hidrogen yang efisien dan ekonomis. Dibandingkan solusi konvensional, MEGC menawarkan pengurangan bobot yang signifikan, kapasitas lebih besar, dan kompatibilitas antarmoda—menurunkan biaya kepemilikan total dan biaya per kilogram hidrogen yang dikirim. Berkat desain modular, MEGC ini mendukung berbagai konfigurasi, mulai dari 10 hingga 45 kaki, memberikan fleksibilitas untuk beragam kebutuhan pelanggan dan mengoptimalkan biaya sepanjang siklus, khususnya untuk pengiriman hidrogen jarak menengah hingga jauh dengan volume besar.

CIMC-Hexagon menggabungkan keunggulan induk usahanya: pengalaman lebih dari enam dekade Hexagon Purus dalam teknologi penyimpanan hidrogen bertekanan tinggi dan berbahan komposit—lebih dari 700 sistem MEGC telah beroperasi secara global—serta keunggulan CIMC ENRIC dalam rantai industri peralatan hidrogen dan pengalaman manufaktur peralatan energi selama puluhan tahun. Dengan sinergi tersebut, CIMC-Hexagon mengendalikan seluruh proses mulai dari komponen inti hingga integrasi sistem sehingga menjamin kinerja dan keandalan produk kelas dunia.

Strategi Dua Pasar yang Mendorong Komersialisasi Penyimpanan dan Pengiriman Hidrogen

CIMC-Hexagon menerapkan strategi dua pasar: "Menyasar pasar Asia terlebih dulu, kemudian pasar domestik". Pada tahap awal, CIMC-Hexagon akan memanfaatkan fondasi CIMC ENRIC di Asia Tenggara untuk memperluas jangkauan ke pasar Asia, merebut pangsa pasar baru dengan produk yang telah tersertifikasi dan mematuhi regulasi. Secara paralel, CIMC-Hexagon akan mempercepat riset, pengembangan, dan sertifikasi rangkaian MEGC pada berbagai tingkat tekanan guna melengkapi portofolio produk.

Di pasar domestik, CIMC-Hexagon berperan aktif menentukan standar penyimpanan dan pengiriman hidrogen, serta mendorong penerapan MEGC yang memenuhi regulasi infrastruktur hidrogen di Tiongkok untuk mendukung target "dual carbon" nasional. Ke depan, CIMC-Hexagon akan memaksimalkan sinergi teknologi, saluran distribusi, dan kapasitas produksi dari induk usahanya guna mengoptimalkan biaya dan efisiensi pengiriman hidrogen. CIMC-Hexagon juga akan menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar regional, membangun jaringan penjualan dan layanan secara bertahap, serta berkembang sebagai pemasok inti peralatan penyimpanan dan pengiriman hidrogen.

CIMC-Hexagon selalu berkomitmen pada inovasi berbasiskan teknologi, integrasi sumber daya induk usaha yang lebih luas, serta melokalisasi produksi solusi penyimpanan dan pengiriman hidrogen. CIMC-Hexagon berupaya menyediakan dukungan peralatan penting bagi pengembangan industri hidrogen berskala besar, sekaligus berkontribusi pada sistem energi yang bersih, rendah karbon, aman, dan efisien.

Tentang CIMC Hexagon

CIMC Hexagon adalah perusahaan patungan antara CIMC ENRIC dan Hexagon Purus yang berfokus pada riset dan pengembangan, manufaktur, serta penjualan silinder dan sistem penyimpanan hidrogen bertekanan tinggi Tipe 4. CIMC Hexagon memadukan kemampuan manufaktur berskala besar CIMC ENRIC dengan teknologi penyimpanan hidrogen komposit terdepan milik Hexagon Purus. Lewat langkah ini, CIMC Hexagon menyediakan solusi penyimpanan dan pengiriman hidrogen yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi pasar global.

SOURCE CIMC