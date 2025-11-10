Memperluas Cakrawala Kolaborasi - "Forum Budaya Inovatif ASEAN-Korea 2025" Sukses Digelar pada 8 November di Singapura

Memasuki tahun keenam, forum ini pertama kali diluncurkan pada 2020, dan kini telah menjadi platform penting bagi para praktisi budaya dan ekonomi kreatif di negara-negara anggota ASEAN dan Korea (total 11 negara) untuk berdiskusi tentang inovasi dan kerja sama di sektor kebudayaan.

Acara tahun ini dibuka dengan paparan utama dari Profesor Kyogu Lee (Graduate School of Convergence Science and Technology, Seoul National University; Co-founder, Supertone) yang berjudul "Inclusive AI for Cultural Sustainability." Setelah itu, forum dilanjutkan dengan empat sesi tematik, yaitu: Navigating Cultural Diversity in Inclusive AI, Creative Industry Shifts in the Age of AI, The Future of Cultural Heritage, AI Literacy for an Inclusive ASEAN Culture.

Setiap sesi menghadirkan para pakar dan pegiat budaya dari berbagai lembaga penting di ASEAN dan Korea, seperti Korea National University of Cultural Heritage, ASEAN Foundation, ASEAN Secretariat, serta National Gallery Singapore. Agenda pembahasan meliputi kiat praktis untuk menjaga kemajemukan dan inklusivitas budaya di tengah perkembangan pesat teknologi.

Sebagai penutup acara, KOFICE dan ASEAN Foundation meresmikan nota kesepahaman (MOU) untuk memperkuat kerja sama budaya antara ASEAN dan Korea. Melalui MOU ini, kedua lembaga berkomitmen melanjutkan pertukaran budaya dan melaksanakan proyek bersama sekaligus memperluas jaringan kerja sama budaya antara Korea dan kawasan ASEAN.

SOURCE Korea Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE)