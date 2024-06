Memukau Lebih dari 10.000 Nasabah OCBC, David Foster and Friends Tampil Spektakuler dalam Private Concert Premium Music Experience 2024

"Kesuksesan di tahun sebelumnya menjadi pemacu semangat kami untuk menghadirkan kembali Premium Music Experience tahun ini, untuk terus mendukung tren hobby dan lifestyle nasabah kami. Lewat acara private concert ini kami mendukung nasabah untuk memenuhi gaya hidup, sambil tetap menabung dan berinvestasi agar terus financially fit dalam mencapai Life Goals mereka," ungkap Andrae Krishnawan, Direktur OCBC.

"Sebagai pelopor perbankan di Indonesia yang telah berdiri kokoh lebih dari delapan dekade, OCBC selalu berusaha naik level dalam memberikan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah diiringi dengan berbagai privilege khusus, sesuai dengan visi kami yaitu menjadi mitra tepercaya bagi nasabah untuk meningkatkan kualitas hidup." tambahnya.

Di private concert ini, David Foster "The Hitman" yang telah memenangkan 16 Grammy Award kembali membawa lineup musisi kawakan yang paling ditunggu-tunggu oleh pecinta musik Indonesia. Panggung PME kali ini merupakan penampilan pertama kalinya Josh Groban di Indonesia, yang berada satu panggung bersama Brian McKnight, American soulman yang juga multi-instrumentalist, dan Katharine McPhee, sang pelantun Amazing Grace. Kemudian, hadir juga grup pemenang Grammy Award dan American Music Award, All 4 One, yang sudah 30 tahun berkiprah di dunia musik, menggantikan kehadiran Jessie J. Hadir pula penyanyi Indonesia berbakat, Afgan, yang juga membawakan lagu-lagu ciptaan David Foster dengan spektakuler.

Set list lagu untuk PME kali ini membawa nasabah bernyanyi bersama dengan lagu-lagu populer gubahan David Foster, dinyanyikan dengan apik oleh lineup yang penuh talenta. Konser dibuka meriah dengan penampilan medley David Foster, diikuti dengan All 4 One yang menyanyikan lagu-lagu populer mereka, di antaranya I Swear yang sukses membuka konser dengan luar biasa. Kemudian, tampil pula Katherine McPhee menyanyikan lagu The Power of Love. Penonton juga dipukau dengan duet spesial Afgan dengan Brian McKnight dalam lagu Through the Fire, dan diikuti penampilan solo Brian McKnight dalam lagu-lagu peraih nominasi berbagai Award internasional, termasuk One Last Cry. Menutup konser, Josh Groban sukses menghanyutkan penonton dengan lagunya You Raise Me Up.

"Berada di satu panggung dengan para idola saya tentunya merupakan sebuah kehormatan, apalagi saya bisa berkolaborasi kembali dengan David Foster. Di konser ini saya memilih menyanyikan lagu Through the Fire dan Feeling Good yang cukup berbeda dengan karakter saya, dan David Foster meminta saya untuk menyanyikan lagu saya sendiri yaitu Bukan Cinta Biasa. Konser kali ini seru banget, dan saya berharap semua penonton merasa puas dan bahagia," ujar Afgan, penyanyi berbakat Indonesia yang juga merupakan salah satu lineup PME kali ini.

PME sendiri merupakan signature event OCBC yang telah diselenggarakan secara konsisten setiap tahun mulai dari 2018, bertabur artis papan atas kebanggaan Indonesia seperti Andien, Rossa, Afgan, Tulus, Ruth Sahanaya, Judika, Kahitna dan masih banyak lagi. Kemudian, sejak tahun 2022 PME naik kelas dengan menghadirkan artis mancanegara, seperti Michael Learns to Rock (MLTR), dan Christian Bautista, David Foster, Peabo Bryson, Loren Allred, dan Michael Bolton. Lain dengan konser pada umumnya, di mana penonton harus membeli tiket dengan mengeluarkan uang dari tabungan atau menggunakan card payment, untuk PME nasabah OCBC akan mendapatkan free invitation, cukup dengan melakukan top-up dana di tabungan maupun melalui berbagai opsi solusi investasi lainnya.

PT Bank OCBC NISP Tbk 'OCBC' didirikan di Bandung pada 1941 dengan nama Nederlandsch Indische Spaar en Deposito Bank. Selama lebih dari 83 tahun perjalanan, Bank mengalami beberapa kali perubahan nama menjadi 'Bank NISP', kemudian 'Bank OCBC NISP', hingga pada 14 November 2023 lalu, nama merek dan logo menjadi 'OCBC'. Per tanggal 31 Maret 2024, OCBC melayani nasabah melalui 200 jaringan kantor di 54 kota di Indonesia. Selain itu, nasabah juga dapat bertransaksi melalui 495 ATM OCBC, lebih dari 90.000 jaringan ATM di Indonesia, dan sekaligus terhubung dengan lebih dari 600 jaringan ATM OCBC Group di Singapura dan Malaysia. OCBC pun melayani nasabah melalui berbagai channel digital, termasuk mobile banking dan internet banking – baik untuk individu maupun korporasi. OCBC merupakan salah satu bank dengan peringkat kredit tertinggi di Indonesia yakni peringkat AAA(idn)/stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia.

