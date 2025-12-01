Mendemokratisasi Tenaga Surya: Skyworth PV Luncurkan Home Solar 2.0 di Vietnam

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 1 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Sebuah seminar tentang energi terbarukan dan implementasi sistem penyimpanan energi berlangsung pada 28 November lalu di Ho Chi Minh City, Vietnam. Seminar ini membahas sistem tenaga surya generasi baru, manfaat strategis dari sistem penyimpanan energi baterai (BESS) dalam transisi energi, perubahan struktur tarif dua komponen, serta solusi investasi yang tepat sasaran dan berorientasi pada masa depan. Lebih dari 100 peserta dari asosiasi industri, perusahaan terkemuka, dan mitra ekosistem turut hadir untuk membahas masa depan energi bersih di Vietnam.

Menangkap Peluang, Membuka Era Baru dalam Sistem Tenaga Surya di Segmen Residensial

Dalam paparannya, Shen Lu, distributor nasional Shenzhen Skyworth Photovoltaic Technology Co., Ltd. ("Skyworth PV") di Vietnam, menganalisis kondisi pasar dan prospek tenaga surya di segmen residensial di Vietnam. Menurutnya, Vietnam memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar dengan durasi sinar matahari yang mencapai lebih dari 2.000 jam per tahun—menjadi dasar kuat untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Namun, penggunaan panel surya di Vietnam masih didominasi pembangkit listrik skala besar dan sistem atap komersial atau industri, sedangkan tingkat penggunaan panel surya di rumah tangga belum optimal.

Mengatasi Kendala, Merombak Sistem Tenaga Surya di Segmen Residensial

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Skyworth PV resmi meluncurkan solusi SUN Mate Home Solar 2.0 setelah menempuh riset pasar dan inovasi teknologi. Solusi ini "membuat energi bersih mudah diakses," dengan mengubah teknologi tenaga surya yang kompleks menjadi produk sederhana seperti peralatan rumah tangga pada umumnya.

Fitur utama seri SUN Mate adalah desain "plug-and-play". Berbeda dari instalasi panel surya konvensional yang membutuhkan desain khusus, konstruksi rumit, dan modifikasi bangunan, SUN Mate menerapkan prinsip "three no": tanpa desain, tanpa konstruksi, dan tanpa modifikasi. Pemilik rumah tidak perlu khawatir tentang proses pemasangan yang rumit; baik untuk balkon apartemen perkotaan maupun halaman rumah di daerah, solusi instalasi tersedia secara mudah dan sesuai kebutuhan.

Untuk penggunaan harian, SUN Mate memiliki kinerja yang efisien. Sistem ini menghasilkan listrik di siang hari yang dapat segera digunakan sehingga mengurangi ketergantungan pada listrik jaringan dan menekan biaya. Melalui platform komputasi awan pintar dan aplikasi seluler milik Skyworth, pengguna dapat memantau data produksi listrik secara real-time, memeriksa kondisi perangkat, dan menghubungi layanan pelanggan. Pengalaman manajemen energi yang pintar ini membuat tenaga surya menjadi "mudah terlihat, mudah dikelola, dan terjangkau".

Desain Serbaguna untuk Rumah Tangga Vietnam

Untuk memperluas penggunaan energi bersih, Skyworth PV menghadirkan tiga konfigurasi SUN Mate yang dirancang khusus berdasarkan segala kebutuhan rumah tangga di Vietnam.

Model Balkon dirancang untuk gaya hidup urban. Berkat ukuran ringkas dan desain minimalis, model ini mudah dipasang tanpa alat khusus dan tidak merusak struktur bangunan. Model ini juga dirancang agar tahan terhadap musim hujan dan angin di Vietnam sehingga stabilitas dan keamanan perangkat selalu terjaga.

Model Kanopi memadukan pembangkit listrik dengan fungsi peneduh, sangat cocok untuk toko atau rumah milik sendiri. Selain memasok listrik dan mengurangi biaya energi, model ini menciptakan ruang teduh yang nyaman serta meningkatkan estetika bangunan.

Model Ground menarik perhatian konsumen berkat fleksibilitas maksimal. Sistem ini mendukung pengaturan sudut 25-40 derajat untuk mendapatkan paparan matahari terbaik sesuai musim. Cocok untuk halaman rumah, teras, atau area perkemahan, dan dapat dilipat serta dipindahkan dengan mudah—model ini menghadirkan energi bersih portabel kapan saja.

Seiring meningkatnya kesadaran akan energi bersih dan kemajuan teknologi, sistem tenaga surya di segmen residensial mulai beralih dari solusi premium menjadi kebutuhan penting. Dengan inovasi produk dan desain yang berfokus pada pengguna, Skyworth PV membuka akses menuju era energi bersih bagi keluarga di Vietnam. Menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, Skyworth PV berkomitmen mendampingi masyarakat Vietnam untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan lebih baik.

SOURCE SKYWORTH PV