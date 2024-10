MINISH Gelar Seminar Perdana di Jakarta

JAKARTA, Indonesia dan SEOUL, Korea Selatan, 16 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- MINISH Dental Hospital Korea, klinik MINISH terbesar yang berada dalam naungan MINISH Technology Inc., akan menggelar seminar perdana pada 6 November mendatang di Gunawarman Hotel, Jakarta, Indonesia. Dengan tema "MINISH: The Advanced Treatment That Restores the Function and Aesthetics of Damaged Teeth", seminar ini akan memperkenalkan MINISH di pasar Indonesia. Sekitar 80 dokter spesialis gigi dan sosok terkemuka, termasuk perancang busana Poppy Dharsono, akan menghadiri seminar tersebut.