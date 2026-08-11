Musim Mas dan Pemkab Deli Serdang Resmikan Alun-Alun Percut Sei Tuan, Hadirkan Ruang Publik untuk Masyarakat dan UMKM

Peresmian dihadiri oleh Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang Ny. Jelita Asri Ludin Tambunan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat Percut Sei Tuan Muhammad Kennedy Tarigan, Kepala Desa Saentis, unsur pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Dari pihak Musim Mas, hadir Direktur Utama Gunawan Siregar didampingi Syafruddin Tarigan dan Johan Senjaya beserta jajaran manajemen perusahaan.

Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, mengapresiasi dukungan Musim Mas dalam menghadirkan ruang publik yang diharapkan menjadi pusat aktivitas sekaligus ikon baru Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Terima kasih kepada Musim Mas yang telah mewujudkan Alun-Alun Kecamatan Percut Sei Tuan. Kehadiran alun-alun ini kami harapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari tempat berolahraga, bersilaturahmi, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya dan kemasyarakatan. Dengan fasilitas yang representatif serta adanya ruang bagi pelaku UMKM, kami berharap kawasan ini dapat menjadi ikon baru Kecamatan Percut Sei Tuan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat."

Direktur Utama Musim Mas, Gunawan Siregar, mengatakan bahwa pembangunan Alun-Alun Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"Sebagai perusahaan yang telah lama beroperasi di Kabupaten Deli Serdang, kami percaya bahwa keberhasilan perusahaan harus berjalan seiring dengan kemajuan masyarakat. Melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami berharap alun-alun ini dapat menjadi ruang bersama yang memberikan manfaat jangka panjang serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan inklusif bagi masyarakat.

Pembangunan Alun-Alun Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Musim Mas. Berlokasi di Desa Saentis, kawasan ini dipilih karena berada di sekitar wilayah operasional perusahaan sekaligus sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengembangkan Percut Sei Tuan sebagai salah satu kawasan strategis dan ikon baru daerah. Program ini juga mendukung visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan "Deli Serdang Sehat", melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang mendorong kesehatan jasmani, rohani, dan lingkungan bagi masyarakat.

Direktur Utama Musim Mas menambahkan bahwa sejak awal pembangunan, perusahaan berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Pemerintah Desa Saentis untuk memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Setelah rampung, alun-alun diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Alun-alun dirancang sebagai ruang publik multifungsi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain area terbuka hijau, kawasan ini dilengkapi dengan sarana olahraga, arena bermain anak, balai pertemuan, ruang berkumpul, serta area bagi pelaku UMKM. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong gaya hidup sehat, memperkuat interaksi sosial, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Pembangunan alun-alun diawali dengan peletakan batu pertama pada 16 Desember 2025 dan diselesaikan dalam waktu sekitar tujuh setengah bulan sebelum akhirnya diresmikan pada 4 Agustus 2026. Proses pembangunan dilaksanakan melalui koordinasi yang erat antara Musim Mas dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta rencana pembangunan daerah.

Selain meresmikan Alun-Alun Kecamatan Percut Sei Tuan, pada kesempatan yang sama Musim Mas juga menyerahkan bantuan kepada 25 kaum dhuafa dan 25 anak yatim sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berbagi dan mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Ke depan, Musim Mas berharap Alun-Alun Kecamatan Percut Sei Tuan dapat menjadi ruang bersama yang terus hidup melalui berbagai aktivitas masyarakat serta menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Reza Rinaldi Mardja

Corporate Communications, Musim Mas Group

[email protected]

SOURCE Musim Mas