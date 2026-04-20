Musim Mas Resmikan Smart Class di UINSU, Dukung Pembelajaran Digital dan Generasi Unggul 2045

Smart Class ini merupakan hasil renovasi bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor bagian umum. Melalui program ini, fasilitas tersebut ditingkatkan baik dari sisi struktur maupun kelengkapan sarana untuk mendukung kebutuhan pembelajaran yang lebih modern, termasuk penyesuaian ketinggian bangunan untuk mengantisipasi banjir serta penyediaan perangkat seperti televisi, pendingin ruangan, dan sistem audio.

Direktur Utama Musim Mas Group, Ir. Gunawan Siregar, menyampaikan bahwa pembangunan Smart Class ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung sektor pendidikan di Indonesia.

"Pembangunan Smart Class ini merupakan bagian dari komitmen Musim Mas dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Kami meyakini bahwa pendidikan berkualitas menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Melalui fasilitas ini, kami berharap proses pembelajaran dapat berlangsung lebih modern, interaktif, dan mampu mendukung lahirnya sumber daya manusia yang berdaya saing global serta relevan dengan kebutuhan dunia industri. Kami juga berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi mahasiswa," tuturnya.

Sementara itu, Rektor UINSU, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Musim Mas serta menegaskan pentingnya fasilitas ini dalam mendukung kebutuhan akademik ke depan.

"Kami sangat bersyukur atas kehadiran Smart Class ini, yang tidak hanya menghadirkan ruang belajar yang lebih layak, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi internasional. Dengan adanya program studi baru seperti Data Science serta kerja sama dengan berbagai mitra luar negeri, kebutuhan akan ruang pembelajaran berbasis teknologi menjadi semakin penting. Smart Class ini menjadi langkah awal bagi UINSU untuk terus berkembang sebagai Smart Islamic University dan mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045."

Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa fasilitas ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan akademik program pascasarjana, khususnya jenjang S2 dan S3, serta mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sejalan dengan itu, kolaborasi ini juga membuka peluang pengembangan kerja sama yang lebih luas, termasuk potensi program magang dan pengembangan karier bagi mahasiswa, sebagai bagian dari upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri.

Kegiatan peresmian ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua belah pihak. Dari UINSU, hadir para wakil rektor, pimpinan biro, dekan, serta jajaran struktural lainnya yang menunjukkan dukungan terhadap pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sementara itu, dari pihak Musim Mas, turut hadir perwakilan manajemen dan tim pendukung yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.

Peresmian Smart Class ini ditutup dengan peninjauan langsung fasilitas oleh para tamu undangan. Kolaborasi ini diharapkan terus berkembang dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi serta memperkuat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan dunia industri dan persaingan global.

Reza Rinaldi Mardja

Corporate Communications

Musim Mas Group

SOURCE Musim Mas