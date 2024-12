Nikmati Momen Liburan Akhir Tahun yang Berkesan di The Ritz-Carlton, Bali

Untuk pilihan kuliner, para tamu dapat bersantap di lima restoran dan bar ikonis di resor ini. Senses terletak di area tengah resor, menawarkan sajian lezat untuk penggemar kuliner. Sementara, lokasi The Ritz-Carlton Lounge and Bar berada di atas Senses , serta menyajikan pemandangan indah Samudra Hindia dan lanskap resor. Restoran Bejana yang khusus untuk makan malam menghidangkan menu khas Indonesia dan Bali, dikelilingi tebing tinggi di atas Nusa Dua dan laut. Di restoran tepi pantai, para tamu bisa bersantap makanan laut dan panggang di The Beach Grill atau sambil bersantai di Missoni Resort Club at Breezes yang baru saja diluncurkan.

"Liburan akhir tahun kali ini merupakan momen yang sangat berkesan, sebab kami juga merayakan hari jadi ke-10, serta baru saja melansir kemitraan dengan rumah mode Italia, Missoni, untuk membuka Missoni Resort Club yang pertama di Asia Tenggara," ujar Go Kondo, General Manager, The Ritz-Carlton, Bali. "Staf kami berkomitmen menyediakan layanan autentik dan kenyamanan ketika Anda menginap bersama kami untuk menikmati momen liburan akhir tahun," ujar Go Kondo.

Menjelang Natal, berbagai program bersantap dengan menu lezat juga tersedia, termasuk sajian Christmas Eve buffet yang ditemani Paduan Suara, hidangan Christmas Brunch dengan menu Indonesia dan Internasional, serta four-course Christmas Dinner dengan pemandangan memukau Samudra Hindia.

Festive Afternoon Tea

Para tamu dapat menikmati Afternoon Tea bertema spesial dengan berbagai hidangan lezat yang bercita rasa gurih dan manis. Paket ini tersedia dengan harga Rp 1.100.000++ untuk dua orang. Paket Afternoon Tea ditawarkan mulai pukul 2 siang hingga 5 sore setiap hari di The Ritz-Carlton Lounge and Bar pada periode 1-31 Desember 2024.

Christmas Eve Set Menu Dinner pada 24 Desember 2024

Para tamu bisa bersantap malam dengan menu spesial untuk merayakan Malam Natal. Paket makan malam di The Beach Grill ini terdiri atas empat jenis hidangan (four-course), serta menyajikan makanan laut segar dari Samudra Hindia, serta memakai bahan-bahan makanan yang berasal dari Bali. Paket makan malam ini tersedia mulai pukul 6 sore hingga 10.30 malam. Christmas Eve Set Menu Dinner ditawarkan dengan harga Rp 1.680.000++ per orang.

Christmas Eve Balinese Buffet pada 24 Desember 2024

Para tamu dapat mengawali perayaan Natal bersama orang-orang terdekat dengan menikmati sajian buffet khas Bali di Bejana Restaurant. Tersedia mulai pukul 6 sore hingga 10.30 malam, paket buffet ini tersedia dengan harga Rp 880.000++ per orang. Anak berusia di bawah tiga tahun tidak dikenakan biaya, sedangkan usia 4-12 tahun mendapatkan diskon 50%.

Christmas Eve Festive Buffet pada 24 Desember 2024

Perayaan Natal semakin istimewa bersama orang-orang terdekat Anda sambil menikmati sajian buffet internasional dengan lima cooking station yang menyajikan Sushi dan Sashimi, makanan khas Barat, Asia, dan Indonesia, serta carving station di restoran Senses. Paket buffet tersedia dengan harga Rp 1.000.000++ per orang, sedangkan anak berusia 4-12 tahun mendapatkan diskon 50%. Sajian buffet ini dihidangkan mulai pukul 6 sore hingga 10.30 malam.

Christmas Day Brunch pada 25 Desember 2024

Suasana Natal kian terasa meriah dengan kehadiran keluarga dan sahabat sambil menikmati hidangan lezat Christmas Day Brunch di The Beach Grill. Paket ini tersedia dengan harga Rp 1.000.000++ per orang, dan anak berusia 4-12 tahun mendapatkan diskon 50%. Paket brunch dihidangkan mulai pukul 12 siang hingga 3 sore.

Christmas Day Indonesia Buffet Night pada 25 Desember 2024

Para tamu dapat mencicipi sajian buffet khas Indonesia dari seluruh nusantara di Bejana, restoran Indonesia terbaik di Bali. Sajian makan malam tersedia mulai pukul 6 sore hingga 10.30 malam dengan harga Rp 880.000++ per orang. Anak berusia di bawah tiga tahun tidak dikenakan biaya, sedangkan anak berusia 4-12 tahun mendapatkan diskon 50%.

Christmas Day Four-Course Set Menu pada 25 Desember 2024

Liburan Natal merupakan momen yang sangat berkesan. Maka, para tamu dapat menikmati menu yang terdiri atas empat jenis hidangan (four-course set menu) melalui sajian fine dining klasik khas Perancis yang telah disesuaikan dengan selera lokal, hanya tersedia pada Natal ini. Paket ini tersedia dengan harga Rp 1.680,000++ per orang. Sajian makan malam dihidangkan pada pukul 6 sore hingga 10.30 malam.

Para tamu juga bisa menyambut tahun baru dengan berbagai pilihan makanan, baik sajian buffet atau set menu. Anda dapat merayakan tahun baru dengan penuh gaya di Missoni Resort Club Bali yang menyajikan kudapan dan minuman kreatif sambil mengikuti irama lagu. Perayaan tahun baru pun dapat ditutup dengan sajian brunch yang luar biasa di seluruh fasilitas yang terdapat pada resor kelas dunia tersebut.

New Year's Eve Set Menu pada 31 Desember 2024

Para tamu dapat menyambut Tahun Baru lewat five-course set menu yang menyajikan cita rasa khas Bali dengan bahan-bahan segar, serta daging dan makanan laut premium di The Beach Grill. Sajian makan malam dihidangkan mulai pukul 6 sore hingga 10.30 malam, ditemani pertunjukan akustik sebagai hiburan. Paket ini tersedia dengan harga Rp 1.980.000++ per orang. Menu Ritz Kids juga ditawarkan.

New Year's Eve Indonesia Buffet pada 31 Desember 2024

Para tamu dapat mencicipi sajian buffet khas Indonesia yang dihidangkan secara khusus oleh tim kuliner The Ritz-Carlton, Bali di Bejana. Paket ini tersedia dengan harga Rp 1.000.000++ per orang. Anak berusia di bawah tiga tahun tidak dikenakan biaya, sedangkan anak berusia 4-12 tahun mendapatkan diskon 50%. Sajian makan malam dihidangkan mulai pukul 6 sore hingga 10.30 malam.

New Year's Eve International Buffet pada 31 Desember 2024

Para tamu dapat menyambut kehadiran tahun 2025 bersama The Ritz-Carlton, Bali dengan sajian kuliner lezat. Anda dapat memilih hidangan internasional dan tradisional di Senses. Paket tersedia dengan harga Rp 1.800.000++ per orang. Anak berusia di bawah tiga tahun tidak dikenakan biaya, sedangkan anak berusia 4-12 tahun mendapatkan diskon 50%. Sajian makan malam dihidangkan mulai pukul 6 sore hingga 10.30 malam.

New Year's Countdown Celebrations and After Party pada 31 Desember 2024

Perayaan Tahun Baru ala The Ritz-Carlton Bali. Malam perayaan tahun baru berlangsung di Missoni Resort Club at Breezes dengan minimum spend untuk menu ala carte seharga Rp 1.500.000++ per orang mulai pukul 6 sore hingga 10.30 malam. Para tamu juga bisa mengikuti after party tanpa harus bersantap malam dengan minimum spend Rp 625.000++ per orang mulai pukul 10 malam hingga 1 dini hari.

New Year's Day Brunch pada 1 Januari 2025

Anda dapat mengawali tahun baru dengan sajian brunch yang mencakup live station, sup lezat, serta makanan laut dan daging panggang, serta hidangan penutup di Missoni Resort Club at Breezes. Paket brunch tersedia dengan harga Rp 1.000.000++ per orang. Anak berusia di bawah tiga tahun tidak dikenakan biaya, sedangkan anak berusia 4-12 tahun mendapatkan diskon 50%.

Para tamu dapat menukar poin Dine and Earn Marriott Bonvoy. Informasi lebih lanjut: Marriott Bonvoy .

Reservasi dapat dilakukan dengan mengunjungi situs: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/dpssw-the-ritz-carlton-bali/dining/ atau mengirim surel ke alamat [email protected]

