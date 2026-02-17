NPCI International tandatangani perjanjian dengan Payments Network Malaysia agar UPI dan DuitNow diterima di India dan Malaysia

MUMBAI, India, 17 Februari 2026 /PRNewswire/ -- NPCI International Payments Limited (NIPL) adalah cabang National Payments Corporation of India (NPCI) di luar negeri. NIPL menandatangani perjanjian dengan Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) - jaringan pembayaran nasional di Malaysia, untuk memungkinkan pembayaran QR kepada penjual di India dan Malaysia.

Peluncuran inisiatif ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, wisatawan India yang berkunjung ke Malaysia akan dapat menggunakan aplikasi UPI untuk melakukan pembayaran antar negara kepada penjual di lokasi yang menerima QR DuitNow. DuitNow QR adalah standar QR nasional di Malaysia yang dioperasikan oleh PayNet. Tahap selanjutnya, wisatawan Malaysia di India dapat memindai kode QR UPI untuk membayar kepada penjual melalui aplikasi DuitNow.

Dengan integrasi ini, wisatawan India bisa bertransaksi dengan jutaan penjual yang menerima DuitNow QR di Malaysia, termasuk restoran, toko ritel, tempat wisata, dan berbagai tempat usaha lainnya. Turis Malaysia di India bisa membayar dengan menggunakan UPI QR di jutaan tempat usaha di India.

Kata Ritesh Shukla, MD & CEO NPCI International, "Di bawah bimbingan Pemerintah India dan Reserve Bank of India, kami ingin memperluas jangkauan global UPI dengan membangun ekosistem pembayaran di waktu nyata dan yang dapat dioperasikan bersama dengan berbagai jaringan pembayaran terkemuka di seluruh dunia. Kemitraan kami dengan PayNet adalah langkah penting untuk memungkinkan kelancaran pembayaran QR di India dan Malaysia, sehingga wisatawan dapat melakukan pembayaran seperti biasanya dengan aman dan mudah. Kerja sama ini semakin meneguhkan komitmen kami untuk memudahkan pembayaran antar negara sekaligus memperkuat konektivitas digital dan perekonomian antara kedua negara."

Kata Praveen Rajan, CEO PayNet, "Perjanjian ini menunjukkan bahwa infrastruktur pembayaran nasional dapat mendukung pembayaran antar negara dalam skala besar. Setelah aktif, hubungan antara DuitNow QR Malaysia dan UPI India akan memperkuat konektivitas pembayaran bagi wisatawan, pedagang, bank, dan ekosistem layanan keuangan yang lebih luas. Dalam rangka Visit Malaysia 2026 dan meningkatnya perjalanan antar kedua negara, kerja sama ini membantu mendorong perdagangan dan aktivitas ekonomi yang lebih luas antara Malaysia dan India."

Kerja sama antara NPCI International dan PayNet Malaysia memperkuat hubungan pembayaran antara India dan Malaysia dengan mewujudkan infrastruktur pembayaran QR yang dapat dioperasikan yang mendukung pembayaran pada pedagang dengan aman, efisien, dan lancar bagi wisatawan di kedua negara.

