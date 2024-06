OceanBase kini tersedia di Google Cloud Marketplace, memperluas layanan "cloud database" di 80 availability zone di seluruh dunia

OceanBase semakin gencar mendukung multi-cloud deployment, serta menghadirkan layanan yang lebih fleksibel, berskala luas, berkinerja, dan hemat biaya untuk klien internasional. Kompatibel dengan layanan cloud populer, seperti Amazon Web Services, Google Cloud, Alibaba Cloud, dan Tencent Cloud, OceanBase memperluas jangkauan layanan di lebih dari 30 wilayah di Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika hingga meliputi 80 availability zone.

Sebagai solusi yang mewujudkan skalabilitas tanpa batas untuk pekerjaan krusial, distributed database OceanBase mendukung beban kerja transaksional yang sangat membutuhkan data dan analisis operasional secara seketika (real-time). Solusi ini juga memiliki kinerja yang sangat cepat, bahkan sempat mencatat rekor dunia dalam benchmark test TPC-C. Hingga kini, OceanBase telah digunakan lebih dari 1.000 klien di seluruh dunia, seperti SAIC Volkswagen, VIVO, Haidilao, Kwai, Trip.com, DANA, GCash, PalmPay, QiCard dan Saudi Cloud Computing Company, serta mendukung seluruh sistem vital pada Alipay.

"Kami ingin menjalankan strategi produk database terpadu yang menyediakan satu database berskala luas untuk seluruh siklus perusahaan," ujar Evan Yang, Chief Executive Officer, OceanBase. "Setelah tersedia di Google Cloud Marketplace, didukung pendekatan multi-cloud, OceanBase terus menjamin database management yang efisien dan tangguh di beragam lingkungan cloud. Dengan demikian, klien mampu mengatasi tantangan bisnis secara efektif."

Di konferensi tersebut, OceanBase juga mengumumkan kemitraan strategis dengan agen penyalur lokal untuk melayani klien secara lebih baik di pasar Indonesia.

Sebelumnya, pada Mei lalu, OceanBase sukses dinobatkan sebagai Asia/Pacific Customers' Choice dan Strong Performer dalam "2024 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer report for Cloud Database Management Systems". OceanBase juga menyandang status "Honorable Mention" dalam "2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems".

Tentang OceanBase

Diluncurkan pada 2010, OceanBase adalah distributed relational database. OceanBase memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan solusi alternatif lain, seperti konsistensi data, ketersediaan layanan, kinerja tinggi, efektivitas biaya, skalabilitas elastis, serta kompatibilitas yang baik dengan relational database lain. OceanBase menangani permintaan informasi transaksional dan analitis hanya dengan satu set data engine sehingga memfasilitasi real-time business intelligence.

Informasi lebih lanjut: https://en.oceanbase.com/

SOURCE OceanBase