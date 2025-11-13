Oceanpayment: Bangun Pertumbuhan Global pada Dekade Berikutnya Melalui Teknologi Pembayaran

HONG KONG, 13 November 2025 /PRNewswire/ -- Selama satu dekade terakhir, peran sistem pembayaran telah berubah secara drastis — mulai dari sekadar tahap akhir transaksi menjadi titik awal pertumbuhan bisnis. Setelah konektivitas global semakin meningkat, inovasi teknologi pembayaran kini mendorong gelombang baru perdagangan internasional. Dari e-commerce lintasnegara, hiburan digital, hingga pariwisata dan merek global, teknologi finansial (fintech) mengubah cara bisnis beroperasi, membangun kepercayaan pelanggan, dan berkembang di pasar global.

"Transaksi pembayaran kini memfasilitasi pertumbuhan global. Lebih lagi, transaksi pembayaran kini menghubungkan konsumen, bisnis, dan mitra ekosistem — serta menjadi infrastruktur dasar bagi gelombang globalisasi baru," ujar Jakey Liang, Vice President, Oceanpayment.

Dalam 10 tahun terakhir, cara bisnis berekspansi secara global telah banyak berubah. Digitalisasi, pembangunan berkelanjutan, dan penataan ulang globalisasi kini menjadi karakteristik ekonomi modern. Tekfin berperan besar membantu bisnis menjangkau konsumen secara lebih cepat, aman, dan efisien. Di antara berbagai inovasi tekfin, teknologi pembayaran menjadi salah satu bidang yang paling universal dan transformatif. Fungsi pembayaran kini tidak hanya memproses transaksi, namun juga mendorong pertumbuhan dan menciptakan pengalaman pelanggan yang mudah, aman, dan melintasi batas wilayah.

Tren ini semakin terlihat jelas di pasar-pasar negara berkembang seperti Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Di kawasan-kawasan ini, ekosistem pembayaran digital dan inklusivitas keuangan mendorong jutaan orang bergabung dalam ekonomi global. Setelah konektivitas terus meningkat, termasuk sistem pembayaran regional dan dompet digital lokal yang terhubung dengan jaringan global, infrastruktur keuangan yang lebih beragam dan kolaboratif telah terbentuk — sebuah jejaring kepercayaan yang menjadi motor pertumbuhan global.

Selama lebih dari satu dekade, Oceanpayment telah membangun teknologi yang menghubungkan perdagangan global. Platform terintegrasi Oceanpayment —menggabungkan Acquiring, Issuing, OPCCOUNT, dan OPNexus (Payment Suite & Services) — didukung oleh analisis data berbasiskan kecerdasan buatan (AI), sehingga membantu bisnis berkembang dengan lebih transparan, cepat, dan tangguh. Dari sektor ritel daring hingga pariwisata, Oceanpayment menjadikan teknologi pembayaran mesin pertumbuhan berkelanjutan.

Pada dekade berikutnya, transformasi pembayaran berperan lebih dari sekadar penghubung transaksi, melainkan juga penghubung nilai. Masa depan tekfin akan bersifat terbuka, cerdas, dan berkelanjutan sehingga menghadirkan sistem keuangan yang lebih terhubung dan inklusif.

Inovasi pembayaran kini bukan lagi akhir dari sebuah transaksi—melainkan fondasi bagi pertumbuhan global di masa depan.

SOURCE Oceanpayment