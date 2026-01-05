Pabrik KT&G di Indonesia Raih Sertifikat "ISO 45001"

- Berhasil membangun sistem manufaktur di pasar luar negeri yang memenuhi standar K3 global dan standar pabrik di Korea

SEOUL, Korea Selatan, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Pabrik KT&G di Indonesia berhasil meraih sertifikat "ISO 45001", standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Setelah pabrik KT&G di Indonesia meraih sertifikat ini, menyusul pabrik di Rusia dan Türkiye yang telah lebih dulu tersertifikasi, KT&G kini secara resmi memiliki sistem manufaktur yang memenuhi standar internasional dalam bidang K3.