Pabrik KT&G di Indonesia Raih Sertifikat "ISO 45001"

06 Jan, 2026, 06:19 WIB
- Berhasil membangun sistem manufaktur di pasar luar negeri yang memenuhi standar K3 global dan standar pabrik di Korea
SEOUL, Korea Selatan, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Pabrik KT&G di Indonesia berhasil meraih sertifikat "ISO 45001", standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Setelah pabrik KT&G di Indonesia meraih sertifikat ini, menyusul pabrik di Rusia dan Türkiye yang telah lebih dulu tersertifikasi, KT&G kini secara resmi memiliki sistem manufaktur yang memenuhi standar internasional dalam bidang K3.
ISO 45001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen K3 yang disusun oleh International Organization for Standardization (ISO). Sertifikat ini diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki sistem untuk mengidentifikasi risiko keselamatan kerja secara proaktif, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan. ISO 45001 tidak hanya menilai kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan legal, namun juga mengevaluasi sejumlah proses, seperti penilaian risiko, perbaikan, dan pencegahan insiden berulang, telah berjalan secara sistematis.
Juru bicara KT&G menyatakan, "Sertifikat ISO 45001 berhasil diraih Pabrik KT&G di Indonesia berkat komitmen KT&G yang memprioritaskan aspek keselamatan dan kesehatan karyawan sebagai nilai utama dalam manajemen perusahaan. KT&G akan terus berkembang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dengan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan, baik di dalam dan di luar negeri."
Pada Desember lalu, program ESG yang dijalankan KT&G juga memperoleh peringkat "AAA" dari MSCI (Morgan Stanley Capital International). Pencapaian ini semakin memperkuat sistem manajemen KT&G yang bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip ESG.
