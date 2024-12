Pelestarian Lingkungan Hidup di Wilayah Laut dan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan Laut

SANYA, Tiongkok, 10 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Di ajang 5th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance, diadakan oleh Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, National Institute for South China Sea Studies, China Oceanic Development Foundation, serta Hainan Free Trade Port Research Institute, para pembicara berbagi perspektif tentang pelestarian lingkungan hidup di wilayah laut, serta pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan laut.