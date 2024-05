Pelopor Industri: IISM & Indonesia Cold Chain Expo Kembali Hadir Edisi ke-11

Kembali hadir di edisi yang ke-11, acara unggulan ini siap mengubah JI Expo Kemayoran menjadi episentrum kemajuan sektor produksi pangan terbesar di Jakarta. PT Wahana Kemalaniaga Makmur (WAKENI) dengan bangga mengumumkan bahwa pendaftaran pengunjung International Indonesia Seafood & Meat dan Indonesia Cold Chain Expo, kini telah dibuka. Daftarkan pendaftaran Anda di sini (Hyperlink ke: https://thefoodiegoodies.com/visitor-registration) dan jangan lewatkan kesempatan eksklusif bagi para profesional industri, penggemar makanan laut dan daging, serta pengusaha untuk mengamankan tempat mereka di garis depan inovasi dan keberlanjutan.

Memasuki edisi tahun 2024, resonansi kemajuan semakin menguat ketika IISM kembali berkolaborasi dengan Indonesia Cold Chain Expo (ICE), menampilkan sistem rantai dingin avant-garde yang menjadi tulang punggung sektor produksi pangan Indonesia yang berkembang pesat. "Kami mengundang semua stakeholder di industri makanan laut dan daging untuk bergabung bersama kami di International Indonesia Seafood & Meat Expo 2024, bersamaan dengan Indonesia Cold Chain Expo. Edisi ini diharapkan menjadi terobosan dalam mempromosikan praktik berkelanjutan dalam pengolahan makanan laut dan daging. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari evolusi yang membentuk masa depan makanan laut dan daging seiring kesiapan Indonesia", ujar Carolyn Khoe, Project Manager IISM & Indonesia Cold Chain Expo.

IISM & Indonesia Cold Chain Expo mengundang peserta untuk mengeksplorasi, terhubung, dan meraih peluang bisnis. Sebagai pengunjung perdagangan yang berharga, para profesional industri diundang untuk bergabung dalam perjalanan membentuk masa depan industri produksi pangan Indonesia. Bergabunglah di IISM & Indonesia Cold Chain Expo 2024, di mana teknologi mutakhir menyatu dengan kekuatan bisnis untuk mendefinisikan kembali masa depan produksi pangan. Dari tanggal 8 hingga 11 Mei, para pemimpin industri, profesional, dan peminat diundang ke pameran komprehensif mengenai kemajuan dalam sistem rantai dingin, makanan laut, dan produksi daging. Peluang luar biasa ini memungkinkan kita menyaksikan kemajuan teknologi dalam pengolahan makanan laut dan daging, pengemasan, dan teknologi pengawetan, yang menentukan kecepatan industri.

Pelaku industri makanan laut dan daging, serta rantai makanan dingin dipersilakan untuk menjelajahi pameran dinamis yang menyeluruh ini. Spesialis pengadaan, manajer pembelian, perwakilan penjualan, distributor, pedagang grosir, dan pakar rantai pasokan akan menemukan wawasan berharga mengenai tren, teknologi, dan produk terkini yang dapat meningkatkan bisnis mereka. Calon pengusaha dan perusahaan mapan akan menemukan peluang untuk berkolaborasi, berinovasi, dan bertumbuh dalam ekosistem yang dinamis ini. Para peserta dapat memanfaatkan pameran ini untuk mendapatkan peluang jaringan yang luas, berinteraksi dengan beragam peserta pameran, termasuk produsen global dan distributor lokal. Ini memfasilitasi kolaborasi dan memperluas jaringan profesional.

"IISM & Indonesia Cold Chain Expo merupakan langkah signifikan dalam mendorong keberlanjutan dan praktik etis dalam industri ini. Inisiatif ini tidak hanya selaras dengan tren global namun juga memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam produksi makanan laut dan daging yang bertanggung jawab dan inovatif yang melayani jutaan makanan dan minuman. konsumen produk di seluruh Indonesia dan global", kata Carolyn Khoe selaku Project Manager IISM & Indonesia Cold Chain Expo.

Pameran solusi inovatif mencakup teknologi mutakhir dalam produksi makanan laut dan daging, sistem rantai dingin, yang memungkinkan para profesional untuk tetap menjadi yang terdepan dalam tren industri. Seminar dan lokakarya pendidikan yang diselenggarakan oleh para pakar industri memberikan wawasan berharga mengenai tren teknologi, dinamika pasar, dan pembaruan peraturan. Pameran ini juga menawarkan platform untuk ekspansi bisnis, memungkinkan para profesional untuk terhubung langsung dengan produsen dan pemasok, memahami penawaran produk mereka, menegosiasikan kesepakatan, dan menemukan jalan baru untuk pertumbuhan bisnis saat mereka terlibat dalam seminar interaktif, diskusi panel, dan demonstrasi produk yang dipimpin oleh pakar industri.

Pendaftaran Pengunjung IISM & Indonesia Cold Chain Expo telah dibuka, dan pengunjung dianjurkan untuk melakukan pra-registrasi kunjungannya di www.thefoodiegoodies.com sebagai platform resmi untuk pra-registrasi pengunjung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi penyelenggara di [email protected].

For more information, you can contact:

www.iism-expo.com

Exhibition Contact

Carolyn Khoe

Project Manager

[email protected]

(62) 21 5366 0804

About International Indonesia Seafood & Meat Expo:

The International Indonesia Seafood & Meat Expo is Indonesia's premier trade show for the seafood and meat industries. With a legacy of promoting innovation and sustainability, the expo continues to be a dynamic platform for industry players to showcase products, share knowledge, and foster global collaborations.

About Indonesia Cold Chain Expo:

The Indonesia Cold Chain Expo is a leading showcase of cutting-edge cold chain systems, playing a crucial role in the efficiency and sustainability of Indonesia's food production industry.

