Pemangku Raja Johor Luncurkan Stablecoin yang Didukung Ringgit dan Digital Asset Treasury di Zetrix

Sebagai bagian dari program uji coba resmi, RMJDT mendukung penggunaan Ringgit Malaysia di pasar internasional sebagai mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan lintasnegara. Dengan demikian, RMJDT menjadi katalis yang menarik arus investasi asing langsung ke Malaysia. Inisiatif tersebut sejalan dengan tren tokenisasi di pasar global, serta secara langsung mendukung Digital Asset National Policy Malaysia.

Seiring dengan peluncuran RMJDT, Bullish Aim juga akan mendirikan Digital Asset Treasury Company (DATCO) dengan alokasi modal awal senilai RM500 juta dalam bentuk token Zetrix, dan rencana peningkatan modal hingga RM1 miliar. Terinspirasi dari model global seperti MicroStrategy dan Bitmine Immersion, DATCO akan berperan penting menjaga stable network gas fees untuk transaksi RMJDT.

DATCO juga akan melakukan staking token Zetrix untuk mendukung hingga 10% node validator dalam Malaysia Blockchain Infrastructure, menopang daya tahan Web3 nasional dalam jangka panjang, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi ekosistem blockchain.

"Sebagai penerbit RMJDT, layanan treasury token Zetrix merupakan kebutuhan strategis — baik untuk menjaga stabilitas operasional maupun memperdalam keselarasan dengan blockchain nasional," ujar Pemangku Raja Johor.

Kedua inisiatif ini mencerminkan komitmen Johor dalam mendorong inovasi digital di persimpangan teknologi blockchain, infrastruktur perdagangan, dan pembangunan ekonomi nasional, serta mengelola program uji coba yang telah disetujui pemerintah untuk menjaga kepatuhan regulasi, transparansi, dan pengawasan nasional.

Tentang Zetrix

Zetrix adalah layer-1 public blockchain yang mendukung smart contract dan menawarkan privasi, keamanan, serta skalabilitas. Infrastruktur kriptografi Zetrix dapat diterapkan di berbagai industri untuk menghubungkan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dengan ekonomi global berbasiskan blockchain. Dikembangkan Zetrix AI Berhad, sebelumnya bernama MY E.G. Services Bhd, integrasi lintasnegara dan lintasjaringan dengan Tiongkok mendukung peran Zetrix sebagai gerbang blockchain yang menjaga mekanisme perdagangan global dengan memanfaatkan komponen penting Web3 seperti Blockchain-based Identifiers (BID) dan Verifiable Credentials (VC).

