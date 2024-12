Perennial General Hospital Tianjin, Rumah Sakit Swasta Tingkat Ketiga yang Pertama Dimiliki Pihak Asing di Tiongkok, Segera Beroperasi

Pada September 2024, pemerintah Tiongkok mengizinkan rumah sakit asing untuk beroperasi di beberapa kota besar, termasuk Beijing dan Tianjin. Perennial Holdings, telah menyediakan layanan perawatan medis dan lansia di Tiongkok, cepat menyelaraskan strategi bisnis layanan kesehatan dengan kebijakan pemerintah yang membuka sektor layanan kesehatan.

Terletak di Distrik Xiqing, Perennial General Hospital Tianjin merupakan unsur penting dalam layanan kesehatan di Perennial Tianjin South High-Speed Railway ("HSR") International Healthcare and Business City ("PIHBC Tianjin"), berdekatan dengan Tianjin South HSR Station. PIHBC Tianjin adalah proyek HSR transit-oriented development ("TOD") berskala besar pertama di Tiongkok yang menyatukan layanan perawatan lansia, layanan medis, dan perhotelan. PIHBC Tianjin juga mencakup Perennial Eldercare Community dengan 1.800 tempat tidur dan empat hotel dengan bintang yang berbeda-beda, terdiri atas sekitar 1.000 kamar.

Perennial Holdings adalah pengembang, pemilik, operator, dan manajer Perennial General Hospital Tianjin. Didesain oleh konsultan arsitektur global yang sukses memenangkan penghargaan, serta dibangun dengan standar nasional, Perennial General Hospital Tianjin menerapkan konsep asset-light co-medical space bagi dokter dan tenaga medis. Di fasilitas ini, para tenaga medis menyediakan konsultasi dan perawatan medis tanpa harus berinvestasi pada fasilitas dan layanan medis.

Sebaliknya, dokter dan tenaga medis memanfaatkan fasilitas dan layanan medis ("Shared Medical Platform") yang disediakan dan dikelola Perennial Holdings, termasuk kamar bedah canggih, peralatan citra medis dan diagnostik mutakhir, serta laboratorium klinis lengkap. Lewat konsep Shared Medical Platform ala Singapura ini, Perennial General Hospital Tianjin mempermudah dan menghemat biaya dokter dan tenaga medis yang ingin mengembangkan dan memperluas skala operasional.

Perennial General Hospital Tianjin akan membentuk tim medis spesialis yang sangat ahli untuk menawarkan spesialisasi medis lengkap, termasuk ortopedi, oftalmologi, otorinolaringologi, nefrologi dan imunologi, kardiologi, onkologi, dan bidang-bidang lain. Di rumah sakit ini, Klinik Internasional juga menawarkan layanan medis yang bersifat individual, termasuk perawatan kesehatan dan perawatan penyakit kronis. Hingga kini, sejumlah kolaborasi telah terjalin dengan dokter dan kelompok medis terkemuka.

Perennial General Hospital Tianjin yang memiliki 500 tempat tidur, rumah sakit umum tingkat ketiga, merupakan bagian penting dari ekosistem rumah sakit PIHBC Tianjin, bersama Perennial Rehabilitation Hospital Tianjin yang mencakup 200 tempat tidur, rumah sakit rehabilitasi tingkat kedua, Eber Perennial Brain Hospital Tianjin dengan 300 tempat tidur, rumah sakit otak tingkat ketiga, serta Perennial Nursing Hospital Tianjin dengan 300 tempat tidur. Perennial General Hospital Tianjin mendukung 1.800 warga senior yang tinggal di Perennial Eldercare Community dalam kawasan tersebut, dilengkapi juga rumah sakit rehabilitasi dan rumah sakit khusus lansia. Dengan portofolio yang meliputi 1.300 tempat tidur rumah sakit dan beragam spesialisasi, PIHBC Tianjin segera menyediakan layanan holistis dan multidimensi bagi masyarakat di Distrik Xiqing, serta wilayah Beijing-Tianjin-Hebei yang lebih luas, terhubung dengan kereta bawah tanah Tianjin South HSR Station dan jaringan HSR.

Pua Seck Guan, Executive Chairman & Chief Executive Officer, Perennial Holdings, berkata, "Kami mengembangkan, memiliki, dan mengelola rumah sakit swasta tingkat ketiga pertama di Tiongkok yang dimiliki pihak asing, Perennial General Hospital Tianjin, setelah Tiongkok membuka sektor layanan kesehatan bagi pelaku bisnis dari luar negeri. Sebagai rumah sakit umum pertama yang dibangun dan dikelola Perennial Holdings, momen ini juga semakin penting."

Pua juga berkata, "Mengusung konsep asset-light co-medical yang melibatkan dokter dan kelompok medis dengan model kemitraan yang berbeda-beda, kami mengajak banyak tenaga medis untuk membangun ekosistem yang luas dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan bisnis layanan kesehatan kami di Tiongkok. Selain itu, Shared Medical Platform ala Singapura turut mendukung dokter dan kelompok medis untuk berekspansi dan memperluas skala operasional bersama kami dengan biaya investasi yang hemat."

Mengomentari pasar layanan kesehatan di Tiongkok yang kini terbuka bagi pihak asing, Pua berkata, "Kami sangat memuji kebijakan pintu terbuka Tiongkok untuk melibatkan pihak asing di sektor layanan kesehatan. Hal ini tidak banyak dilakukan negara-negara lain di dunia. Kebijakan visioner ini merupakan sinyal positif bagi komunitas investor internasional, serta meningkatkan optimisme investor yang ingin menggarap bisnis layanan kesehatan di Tiongkok, serta mendorong arus investasi asing dan kolaborasi pebisnis asing-lokal di tengah prospek pertumbuhan Tiongkok. Kebijakan ini pun kian memperkuat komitmen kami untuk menjalankan strategi jangka panjang dalam membangun, memiliki, dan mengelola berbagai rumah sakit yang tengah dikembangkan sebagai proyek layanan kesehatan terintegrasi atau proyek TOD yang berorientasi pada layanan kesehatan."

Pua berkata, "Perennial General Hospital Tianjin akan menarik minat semakin banyak pasien asing untuk menjalani perawatan medis yang bersifat privat di Tianjin. Dengan demikian, posisi industri kesehatan di Tiongkok kelak bertambah kuat, sedangkan pertumbuhan industri pariwisata medis di Tianjin turut meningkat. Lebih lagi, dukungan pemerintah kota Tianjin juga sangat menyeluruh dan efisien dalam proses pengajuan izin. Maka, dukungan ini sangat kondusif bagi perusahaan asing yang menawarkan layanan unggulan. Kami optimis dengan pertumbuhan pasar layanan kesehatan di Tiongkok, serta aktif menjalin kolaborasi dengan rumah sakit asing-lokal, dan mentransfer pengetahuan sekaligus menghadirkan praktisi dan keahlian medis dari luar negeri untuk meningkatkan standar layanan medis privat yang melengkapi sistem layanan kesehatan pemerintah agar bermanfaat bagi masyarakat."

Portofolio rumah sakit milik Perennial Holdings juga terus bertambah. Selain empat rumah sakit yang mencakup 1.300 tempat tidur di PIHBC Tianjin, Perennial Holdings juga tengah mengembangkan lebih dari 3.000 tempat tidur dalam proyek real estat yang berorientasi pada layanan kesehatan di Kunming, Xi'an, dan Guangzhou

Tentang Perennial General Hospital Tianjin

Perennial General Hospital Tianjin adalah rumah sakit umum swasta tingkat ketiga pertama di Tiongkok yang dimiliki pihak asing. Status ini tercapai setelah pemerintah Tiongkok pada September 2024 mengizinkan rumah sakit asing dapat beroperasi di beberapa kota besar, termasuk Beijing dan Tianjin. Perennial General Hospital Tianjin dikembangkan, dimiliki, dioperasikan, dan dikelola oleh Perennial Holdings Private Limited ("Perennial Holdings").

Perennial General Hospital Tianjin merupakan rumah sakit tingkat ketiga yang menawarkan berbagai spesialisasi kedokteran dan 500 tempat tidur. Rumah sakit ini dibangun dengan biaya investasi RMB 1 miliar menurut standar nasional Tiongkok. Terletak di distrik Xiqing, Perennial General Hospital menjadi bagian dari komponen layanan medis di Perennial Tianjin South High-Speed Railway ("HSR") International Healthcare and Business City ("PIHBC Tianjin"). Berdekatan dengan Tianjin South HSR Station, PIHBC Tianjin adalah proyek transit-oriented development HSR pertama di Tiongkok yang terintegrasi dengan fasilitas layanan lansia, layanan medis, dan perhotelan.

Di Perennial General Hospital Tianjin, tim medis dan dokter spesialis yang sangat ahli menyediakan disiplin medis lengkap, ortopedi, oftalmologi, otorinolaringologi, nefrologi dan imunologi, kardiologi, onkologi, dan bidang-bidang lain. Di rumah sakit ini, Klinik Internasional juga menawarkan layanan medis yang bersifat individual, termasuk perawatan kesehatan dan perawatan penyakit kronis.

Perennial General Hospital Tianjin mengutamakan pasien, serta menjadi pusat layanan medis terpadu agar pasien dapat memperoleh berbagai perawatan medis dan seluruh pengobatan dalam satu atap. Rumah sakit ini menawarkan konsultasi multidisiplin, tim multilingual, serta layanan konsultan kedokteran yang memperlancar pengalaman pasien.

Perennial General Hospital Tianjin menerapkan konsep asset-light co-medical space bagi dokter dan tenaga medis. Di fasilitas ini, para tenaga medis menyediakan konsultasi dan perawatan medis tanpa harus berinvestasi pada fasilitas dan layanan medis. Sebaliknya, dokter dan tenaga medis memanfaatkan fasilitas dan layanan medis yang disediakan dan dikelola Perennial Holdings, termasuk 12 kamar bedah canggih, laboratorium klinis lengkap, serta peralatan citra medis dan diagnostik mutakhir, seperti GE 3.0T SIGNA Architect Air MRI dan Revolution CT 256-Slice Scanner. Dengan demikian, para dokter memperoleh data diagnostik yang akurat demi menjamin perawatan medis yang aman dan reliabel bagi pasien.

Didesain oleh konsultan desain arsitektur global yang sukses memenangkan penghargaan, konsep desain Perennial General Hospital Tianjin menampilkan bunga nasional Singapura, anggrek, di lingkungan seperti taman yang tenteram. Rumah sakit ini juga menawarkan berbagai opsi kamar, termasuk kamar dengan single-bed, double-bed, dan triple-bed. Setiap kamar dilengkapi kamar mandi yang semakin meningkatkan kenyamanan dan menjaga privasi pasien, serta mendukung istirahat dan pemulihan mereka.

Perennial General Hospital Tianjin menawarkan berbagai jenis opsi pembayaran, termasuk tagihan langsung ke berbagai penyedia asuransi dalam dan luar negeri. Rumah sakit ini juga bekerja sama dengan Bank of Tianjin untuk menyediakan layanan pembayaran kredit di rumah sakit dan titik layanan.

Perennial General Hospital Tianjin yang memiliki 500 tempat tidur, rumah sakit umum tingkat ketiga, merupakan bagian penting dari ekosistem rumah sakit PIHBC Tianjin, bersama Perennial Rehabilitation Hospital Tianjin yang mencakup 200 tempat tidur, rumah sakit rehabilitasi tingkat kedua, Eber Perennial Brain Hospital Tianjin dengan 300 tempat tidur, rumah sakit otak tingkat ketiga, serta Perennial Nursing Hospital Tianjin dengan 300 tempat tidur.

Perennial General Hospital Tianjin mendukung 1.800 warga senior yang tinggal di Perennial Eldercare Community dalam kawasan tersebut, dilengkapi juga rumah sakit rehabilitasi dan rumah sakit khusus lansia. Dengan portofolio yang meliputi 1.300 tempat tidur rumah sakit dan beragam spesialisasi, PIHBC Tianjin segera menyediakan layanan holistis dan multidimensi bagi masyarakat di Distrik Xiqing, serta wilayah Beijing-Tianjin-Hebei yang lebih luas, terhubung dengan kereta bawah tanah Tianjin South HSR Station dan jaringan HSR.

Tentang Perennial Holdings Private Limited (www.perennialholdings.com)

Perennial Holdings Private Limited ("Perennial Holdings") adalah perusahaan real estat dan layanan kesehatan terintegrasi yang berkantor pusat di Singapura. Sebagai pemilik, pengembang, dan pengelola real estat, Perennial Holdings secara strategis menggarap proyek transit-oriented developments ("TODs") berskala besar. Perennial Holdings beroperasi di Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Indonesia dengan portofolio proyek yang memiliki luas kotor (gross floor area) sekitar 80 juta kaki persegi. Sebagai pemilik fasilitas, penyedia, dan pengelola layanan kesehatan, Perennial Holdings berfokus pada rumah sakit dan pusat medis, pusat layanan kesehatan, serta pusat layanan lansia dan hunian khusus lansia. Di Tiongkok, Perennial Holdings menjangkau 13 kota dengan menawarkan lebih dari 23.000 tempat tidur di pusat layanan kesehatan, terdiri atas 13.000 tempat tidur operasional dan lebih dari 10.000 tempat tidur pada proyek-proyek yang tengah dikembangkan. Di Singapura, Perennial Holdings akan memiliki fasilitas layanan lansia pertama di Singapura yang dikelola pihak swasta, serta apartemen khusus lansia (assisted living apartment), hunian khusus lansia (eldercare and nursing home), serta kompleks layanan lansia terintegrasi yang mencakup pusat medis, layanan khusus lansia, fasilitas rehabilitasi, pusat perawatan demensia, serta fasilitas layanan di rumah (home care).

Portofolio proyek Perennial Holdings di Tiongkok terdiri atas lima TOD High Speed Railway ("HSR") yang berdekatan dengan lima stasiun HSR terbesar di negara tersebut. Proyek TOD HSR ini juga mencakup fasilitas yang menawarkan pusat layanan kesehatan dengan unsur layanan khusus lansia, medis, dan perhotelan, yakni Chengdu East HSR Integrated Development, Perennial International Healthcare and Business City (Tianjin South HSR Station), Perennial International Healthcare and Business City (Kunming South HSR Station), serta Perennial International Healthcare and Business City (Xi'an North HSR Station), dan satu proyek TOD HSR yang dilengkapi kawasan perkantoran, yaitu Hangzhou West HSR Integrated Development. Proyek TOD komersial lain yang menjadi unggulan Perennial Holdings adalah Beijing Tongzhou Integrated Development.

Di Singapura, portofolio proyek Perennial Holdings meliputi sejumlah properti ikonis, seperti The Skywaters, Golden Mile Complex, Capitol Singapore, CHIJMES, Perennial Business City, serta Caldecott Hill yang berlokasi di pusat kota dan pinggiran kota di dekat pusat transportasi. Perennial Holdings juga mengembangkan dan mengelola Parry Assisted Living Care, sebuah proyek permukiman baru yang dilengkapi pusat layanan kesehatan di Parry Avenue.

Diterbitkan oleh Perennial Holdings Private Limited (Izin Usaha: 200210338M)

SOURCE Perennial Holdings Private Limited