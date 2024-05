Perkuat Kapabilitas Digital, BRI Jalin Kerja Sama dengan Tencent Cloud dan Hi Cloud Indonesia

JAKARTA, Indonesia, 14 Mei, 2024 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat kapabilitas digital melalui eksplorasi berbagai teknologi. Terbaru, BRI menandatangani nota kesepahaman dengan Tencent Cloud dan Hi Cloud Indonesia pada Rabu, 17 April 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Division Head Digital Banking Development and Operations BRI Kaspar Situmorang bersama Senior Vice President Tencent Cloud International Poshu Yeung dan Country Manager Hi Cloud Indonesia Prangki Tua.

Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan inovasi layanan perbankan BRI melalui eksplorasi teknologi, dengan fokus pada peningkatan pelayanan dan pengalaman nasabah dalam bertransaksi.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, BRI sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia terus berupaya menjalankan transformasi secara berkelanjutan. Transformasi difokuskan pada dua aspek utama, yakni digital & culture. "Kami terus mencreate value baru melalui digitalisasi untuk menjalankan business model", jelasnya.

Seperti diketahui, layanan perbankan saat ini dilakukan melalui beragam produk dan layanan keuangan digital. BRI pun dinilai berhasil menjawab kebutuhan dan perubahan pola transaksi masyarakat secara digital. Bahkan, saat ini 99% transaksi di BRI sudah dilakukan secara digital dan sisanya yakni sekitar 1% dilakukan melalui unit kerja atau kantor BRI.

Diharapkan melalui kolaborasi ini, BRI dapat memperkaya use case dan lesson learned guna mengembangkan kapabilitas digital, khususnya untuk memberikan pengalaman perbankan yang high tech dan high touch.

Poshu Yeung, Senior Vice President Tencent Cloud International, mengatakan, "Tencent Cloud senang untuk bermitra dengan BRI, karena kami memiliki visi bersama untuk memimpin inovasi perbankan di Indonesia. Kami akan mengolaborasikan keahlian dan akses ke solusi berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, dengan kapabilitas digital dan kekuatan jaringan fisik BRI. Kami berharap dapat membantu memastikan bahwa BRI tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi teknologi di lanskap perbankan Indonesia."

Dengan memanfaatkan teknologi AI terkini, solusi electronic Know Your Customer (eKYC) dari Tencent Cloud mendukung industri layanan finansial untuk memverifikasi identitas pengguna secara remote dan mengurangi risiko yang bisa muncul akibat penipuan identitas. Hi Cloud Indonesia, sebagai partner penting Tencent Cloud, memfasilitasi percepatan teknologi inovatif dan menjembatani kolaborasi antara Tencent Cloud dengan BRI.

Melalui eksplorasi kolektif ini, BRI melanjutkan perjalanannya untuk mengeksplorasi adopsi teknologi guna diimplementasikan pada berbagai produk dan layanan perbankan BRI, untuk meningkatkan user experience agar lebih mudah, inklusif, efisien, dan aman.

Penandatanganan kemitraan ini menandai komitmen BRI untuk tetap berada di garis depan inovasi industri layanan perbankan Indonesia. Dengan menggabungkan kecakapan teknologi dari Tencent dengan keahlian lokal, pemahaman pasar, dan kemampuan adopsi BRI, kemitraan ini akan mendorong penciptaan dan pengembangan layanan perbankan yang bukan hanya menjawab kebutuhan, tapi juga menawarkan pengalaman baru bagi nasabah.

Tentang Tencent Cloud

Tencent Cloud, salah satu perusahaan cloud terkemuka di dunia, berkomitmen untuk menciptakan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata dan memungkinkan transformasi digital untuk industri cerdas. Melalui infrastruktur global kami yang luas, Tencent Cloud menyediakan produk dan layanan cloud terdepan di industri yang stabil dan aman bagi bisnis di seluruh dunia, memanfaatkan kemajuan teknologi seperti komputasi awan, analisis Big Data, AI, IoT, dan keamanan jaringan. Misi berkelanjutan kami adalah memenuhi kebutuhan industri secara menyeluruh, termasuk bidang game, media dan hiburan, keuangan, perawatan kesehatan, properti, ritel, perjalanan, dan transportasi.

Tentang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi mengenai BANK BRI dapat diakses melalui situs www.bri.co.id

Tentang Hi Cloud Indonesia

Hi Cloud Indonesia adalah penyedia layanan cloud pertama di Asia yang menyediakan platform tunggal untuk layanan dan solusi multi-cloud dengan lingkungan single sign-on yang mulus. Hi Cloud Indonesia berusaha keras untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang luar biasa dan membuatnya mudah diterapkan dan dikelola. Tim ahli kami berasal dari perusahaan IT terkemuka di Singapura, Taipei, dan China Daratan. Mereka semua memiliki pengalaman langsung selama bertahun-tahun dalam pengembangan cloud native, solusi yang dioptimalkan, dan menunjukkan pemahaman yang kuat tentang berbagai kerangka kerja industri. Anda selalu dapat mengandalkan kami. Kami akan memberikan dukungan kelas dunia dan mengembangkan bisnis Anda hingga sukses!

