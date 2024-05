Perusahaan Teknologi Pertanian Terkemuka HUIDA TECH Pamerkan Solusi Pintar di Agritechnica Asia 2024, Pimpin Perkembangan dan Transformasi Industri

BANGKOK, 31 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd. (disingkat "HUIDA TECH"), perusahaan terkemuka asal Tiongkok yang memproduksi pesawat nirawak untuk aktivitas pertanian (agricultural drone), sistem swakemudi traktor (tractor autopilot), serta sistem irigasi pintar, memamerkan produk dan solusi pertanian unggulan, termasuk agricultural drone, sistem navigasi, dan irigasi pintar, di Agritechnica Asia 2024. Ajang ini berlangsung pada 22-24 Mei di Bangkok International Trade and Exhibition Centre.